İslam’a hizmet için imzalar atıldı

Trabzon Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi için Albayrak Vakfı ve Trabzon Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Vakıf, Trabzon’un Of ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Trabzon Üniversitesi’ne tahsisli binanın tadilatını ve çevre düzenlemesini üstlendi.

İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ OLACAK

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, imzalar atılmadan önce protokole ilişkin bilgi verdi. Trabzon’un özellikle Of bölgesinin, tarihi süreç itibariyle önemli bir ilim merkezi olduğunu kaydeden Aşıkkutlu, “Bu protokol kapsamında orada hayata geçireceğimiz Trabzon Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, ülkemizin din eğitimi ve din hizmetlerine daha nitelikli insan unsuru kazandırmak maksadıyla hayırlı hizmetler yapacağız. Paydaşlarımızla, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla yapacağımız protokoller çerçevesinde, oradaki din eğitimi ve din hizmetleri açısından nitelikli insan yetiştirmeye, akademik destek vermeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle de yöremizin kadim geleneksel dini ilimler alanındaki geçmişten gelen birikimini hem ihya edeceğiz hem de akademik bir anlayışla ileriye taşıyacağız. Gelecek nesillere inşallah güzel bir hizmet bırakacağız” dedi.

PROTOKOLÜ ALBAYRAK VE AŞIKKUTLU İMZALADI

İş birliği protokolüne, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu imza attı. Protokolün her iki kurum için hayırlı olmasını dileyen Prof. Aşıkkutlu, Ahmet Albayrak’a teşekkür etti. Albayrak da “Trabzon'umuz için, Of için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.