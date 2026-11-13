'Osmanlı’dan Günümüze Hâlidîlik: Tarih Toplum ve Kültür Sempozyumu' İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek

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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek sempozyum, saat 09.30’da Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli’nin Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayacak. Açılış programında Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Ay, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik konuşma yapacak.

Saat 10.00’da başlayacak açılış oturumuna Prof. Dr. Nurullah Koltaş başkanlık edecek. Oturumda Prof. Dr. İrfan Gündüz, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Hâlidîlik geleneğinin tarihî ve tasavvufî boyutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Yedi bilimsel oturumda Hâlidîlik çok yönlü olarak ele alınacak

Sempozyuma, Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Karadâğî, Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer, Prof. Dr. Mahmut Ay, Doç. Dr. Veysel Kaya, İslam Alimleri Vakfı Başkan Vekili Abdulvehhab Ekinci ve Araştırmacı Müfit Yüksel gibi değerli ilim adamları tebliğleri ile katkı sunacaklar.

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Sempozyum kapsamında gün boyunca eş zamanlı olarak düzenlenecek yedi bilimsel oturumda Hâlidîliğin itikadî ve kelâmî yönleri, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan tarihî serüveni, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin düşünce dünyası, Hâlidîliğe yöneltilen eleştiriler ve bunlara verilen cevaplar, Hâlidî şeyhlerinin ilmî ve tasavvufî faaliyetleri ile tarikatın farklı coğrafyalardaki yayılışı ele alınacak.

Türkçe ve Arapça tebliğlerin sunulacağı sempozyumda, Hâlidîlik geleneğine ilişkin yeni belgeler, tarihî şahsiyetler, ilmî eserler ve tasavvufî kurumlar da akademik bir bakış açısıyla değerlendirilecek. Farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirecek sempozyumun, Hâlidîlik araştırmalarına yeni perspektifler kazandırması ve alandaki bilimsel çalışmalara katkı sunması hedefleniyor.

Saat 11.15’te başlayacak bilimsel oturumlar gün boyunca devam edecek. Program, saat 18.00’de gerçekleştirilecek kapanış ve değerlendirme oturumuyla sona erecek.

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15 Kasım 2026 Pazar günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi Ziraat Bankası Kütüphanesi’nde düzenlenecek sempozyuma akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve konuya ilgi duyan herkes davetlidir.