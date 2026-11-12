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Mushaf uzmanları İstanbul’da buluştu

Saliha Engin04:00, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Sempozyum, bugün ve yarın Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek bilimsel oturumlarla devam edecek.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yazma Mushaflar Sempozyumu, 21 ülkeden 155 uzman ve araştırmacının katılımıyla İstanbul’da başladı. Üç gün sürecek sempozyumda erken dönem Mushaflardan hat ve tezhibe, yazma eserlerin dijital analizinden korunmasına kadar birçok başlık ele alınıyor.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nca düzenlenen Uluslararası Yazma Mushaflar Sempozyumu’nun açılış oturumu Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleş-tirildi. Mushaf tarihi alanında dünyanın farklı ülkelerinden uzman ve araştırmacıları bir araya getiren sempozyum, bugün ve yarın Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek bilimsel oturumlarla devam edecek.

ÖNEMLİ MERKEZLERDEN

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, İstanbul’un eski tarihli Mushafların en fazla bulunduğu merkezlerden biri olduğunu belirterek, şehrin Mushafların muhafaza edilmesinin yanı sıra çoğaltılıp yayımlandığı önemli bir merkez olduğunu söyledi. Yılmaz, Türkiye ve İslam dünyasında Mushaf tarihi araştırmalarının ise henüz yeterli seviyede olmadığını ifade etti. Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı'nın bu alandaki eksiklikleri gidermek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Yılmaz, yazma mushafların envanteri, kategorik özellikleri ve karbon testleri gibi konularda daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç bulunduğunu kaydetti. Başkanlığın düzenlediği yazma Mushaflar atölyesine 100’ün üzerinde başvuru yapıldığını, yaklaşık 46 katılımcının eğitim aldığını da aktardı.

DESTEKLENMESİ GEREKİYOR

İstanbul Valisi Davut Gül ise mushafların yalnızca korunup toplanmasının yeterli olmadığını belirterek, günümüzde Mushaf yazan sanatçıların da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Sempozyumda Katar, Almanya, Fransa, Rusya, İran, Irak, Özbekistan, Endonezya, Pakistan ve ABD’den akademisyenler de sunum yapacak. Osmanlı Mushaf yazım geleneği, kadın hattatlar, vakıf kayıtları ve mushafların siyasi-kültürel dolaşımının yanı sıra yapay zekâ destekli analiz, dijital müzecilik, veri tabanları ve önleyici konservasyon çalışmaları da ele alınacak.

Başlıklar :İstanbulDavut GülTürkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
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Mushaf uzmanları İstanbul’da buluştu
Sempozyum, bugün ve yarın Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek bilimsel oturumlarla devam edecek.
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