Özel tiyatrolara destek yüzde 20 artırıldı

Bakanlığın özel tiyatro projelerine yönelik destek programına 449 başvuru yapıldı. Eksik belgelerini belirlenen sürede tamamlamayan 52 özel tiyatronun başvurusu değerlendirme dışında bırakılırken 397 özel tiyatro projesi Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi.
Projelerin 391’i desteklenmeye hak kazanırken başvuruların yüzde 98,5’ine olumlu yanıt verilmiş oldu. Böylece özel tiyatroların sanat hayatına katkısının güçlendirilmesi hedeflendi.
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