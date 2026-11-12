Dizileri iyi senaryo kurtarır

Türk televizyon dizileri, son yılların en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Yurt dışında milyonlarca izleyiciye ulaşan, Türkiye’nin önemli kültürel ihracat kalemlerinden biri haline gelen diziler, kendi ülkelerinde ekonomik darboğazı aşmaya çalışıyor. Reklam gelirlerinin azalması, yapım maliyetlerinin yükselmesi ve dijital mecralara kayan reklam yatırımları, sektördeki dengeleri altüst etti. Yeni projelerin ertelenmesi, bazı yapımların erken final yapması ve kanalların yapım şirketlerinden bütçe indirimi istemesi, krizin giderek derinleştiğini gösteriyor.

30 MİLYONLUK BÖLÜME REKLAM YETMİYOR

2025-2026 sezonunda toplam 36 dizi ekrana geldi. 24’ünün yeni yapım olduğu dizilerden 8’i erken final kararı aldı. Geçtiğimiz sezon 44 olan dizi sayısı ise üç sezon önce 57’ydi. Sayıları giderek azalan dizi krizin temelinde yapım maliyetleriyle reklam gelirleri arasındaki makasın açılması bulunuyor. Geçen yıl 20-25 milyon lira seviyesinde olan bir dizi bölümünün maliyetinin bu yıl 30 milyon liraya kadar yükseldiği belirtiliyor. Buna karşılık reklam gelirleri aynı oranda artmıyor.

FON KRİZİ DİZİLERİ DE VURDU

Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Gold Film’in sahibi Faruk Turgut, dizi krizinin birden fazla nedeni olduğunu belirterek şunlara dikkat çekti: “Dizi krizinin en temel nedenlerinden biri, fon kriziyle birlikte en büyük reklam vericilerin reklamları kesmesi. Kanallar bunu öngörmeden bu sene biraz büyük prodüksiyonlu işlere yöneldiler. Bunun yanı sıra bence sektörün ciddi bir içerik problemi var. Kodları belli, bildik işlerin tekrar tekrar yapılması seyirciyi bıktırdı. Dizi sürelerinin uzunluğu da bu krizi etkileyen bir faktör. Dizilerin hedef kitlesinin de doğru belirlenmesi gerekiyor. Zira Anadolu ve töre hikâyeleri izleyici kitlesini sınırlandırıyor.”

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TEMEL MESELE İÇERİK

Türkiye’de 25-30 milyon lira bütçeyle çekilen dizilerin yüksek reyting alsalar bile reklam gelirleriyle maliyetlerini karşılayamadığını vurgulayan Turgut, televizyonu domine eden 17 ana reklam sektöründen altısının devre dışı kaldığını belirtti. Bundan sonra büyük prodüksiyonlu işlerin yapılmasının zorlaşacağının altını çizen Turgut, sektörün kurtuluşunun ise iyi senaryodan geçtiğini dile getirdi: “Sektör ciddi anlamda can çekişiyor. Üstelik bu yeni bir şey de değil. Son üç yıldır bence bu işin ayak sesleri duyuldu. İyi senaryonuz yoksa yapacağınız işte kimi oynattığınızın, kime çektirdiğinizin, nerede yayınladığınızın hiçbir önemi yok. Asıl olan iyi senaryo. Bunu da başarabilmek pek mümkün olmuyor. Çünkü sektörde ciddi bir senaryo ve senarist krizi de mevcut.”

BAKANLIK DESTEĞİ SORUNU AZALTABİLİR

Temel sorunun reklam verenlerin daha önceki yıllara göre daha az reklam vermesi olduğunu söyleyen Sevdan Bir Ateş dizisinin yapımcısı CNP Film’in sahibi Mehmet Canpolat, şu ifadeleri kullandı:

“Reklamlarla ilgili sorunun reklam verenler ile TV yayıncıları arasında görüşülerek kısa vadede çözülebileceğine inanıyorum. Yayıncılar da kararını yılbaşından önce vereceklerdir. Dizi süreleri diğer ülkelere baktığımız zaman normalden uzun, evet ama bu uzun süreler sektörde istihdamı da artırıyor. Öte yandan Türk dizleri bugün dünyada bir çok ülkeye pazarlanıyor ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın dizi yayınlayan ve ihraç eden TV kanallarına ve yapımcılarına yeni destekler vermek yönünde çalışmalar yaptığı sektörde konuşuluyor. Bu destekler sektördeki sorunları minimize edecektir.”

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