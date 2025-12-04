Altı yılda 50 yılın eksiklerini kapattık

Göreve geldiklerinde turizmin kurumsal ve operasyonel olarak dağınık bir yapıya sahip olduğunu belirten Ersoy, farklı kurumların farklı ülkelerde birbirinden kopuk tanıtım çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Bu nedenle Turizm Geliştirme Ajansı’nın (TGA) kurulduğunu ifade eden Ersoy,

“30 Aralık 2018’de TGA’yı kurduk. Bugün 200 ülkeye ulaşan tek merkezli bir tanıtım modelimiz var. Eskiden herkes ayrı ayrı çalışıyordu, artık tek stratejiyle ilerliyoruz”