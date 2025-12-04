Altı yılda 50 yılın eksiklerini kapattık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 50 yılda yapılamayan dönüşümün 6 yılda gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye’nin artık gelir odaklı ve yüksek nitelikli turizm modeline geçtiğini söyledi. Turizm gelirinde dünyanın ilk beş ülkesi arasına girildiğini vurgulayan Ersoy, kişi başı gecelik gelir hedefinin 130 dolar olduğunu açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen “Anadolu Sohbetleri” programı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Ersoy, turizmin mevcut durumu, kültürel miras çalışmaları, dizi sektörünün küresel etkisi, arkeoloji ve müzecilik yatırımları ile Kültür Yolu Festivalleri’ne ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.
TEK MERKEZDE TOPLADIK
TÜRKİYE’NİN BAŞARISIDIR
PAPA’NIN ZİYARETİ OLUMLU GEÇTİ
DİZİ-FİLM SEKTÖRÜNE YENİ TEŞVİK
ARTIK MODEL ÜLKEYİZ
Arkeoloji ve müzecilikte tarihi hamle
- Arkeoloji ve müzecilik alanında da Türkiye tarihinin en büyük hamlesinin yapıldığını vurgulayan Ersoy, 750’den fazla uzmanın sahada görev yaptığını belirtti. Göbeklitepe, Efes, Perge, Laodikya ve Taş Tepeler gibi bölgelerde yıl boyu kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ersoy, “Türkiye önümüzdeki 10 yılda arkeoloji literatürüne yön veren ülkelerden biri olacak” dedi.
Kültür Yolu Festivalleri 81 ile yayılacak
- Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri’nin Türkiye’nin en güçlü kültür diplomasisi araçlarından biri haline geldiğini belirtti. Ersoy, “16 ildeyiz. 2025’te 70 ile, 2028’de ise 81 ilimizin tamamına yayılacağız. Dünyanın en büyük kültür festivali ağı Türkiye’de olacak” diye konuştu.
Ödüllerin sahipleri belli oldu
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’nin bu yılki sahiplerini duyurdu. Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, “Ülkemizin kültür ve sanatını güçlendiren, üretimi ve yaratıcılığı her geçen yıl daha ileriye taşıyan kurumlarımızı desteklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı. 2025 yılı Bakanlık Özel Ödülleri’nin Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Akbank Sanat’a verildiğini belirten Ersoy, “Kültür ve sanat hayatımıza sundukları kıymetli katkılar için kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’nin kültür birikiminin geleceğe taşınmasında emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.