Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Altı yılda 50 yılın eksiklerini kapattık

Altı yılda 50 yılın eksiklerini kapattık

Fazlı Şahan
Fazlı Şahan
04:004/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mehmet Nuri Ersoy, Fazlı Şahan.
Mehmet Nuri Ersoy, Fazlı Şahan.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 50 yılda yapılamayan dönüşümün 6 yılda gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye’nin artık gelir odaklı ve yüksek nitelikli turizm modeline geçtiğini söyledi. Turizm gelirinde dünyanın ilk beş ülkesi arasına girildiğini vurgulayan Ersoy, kişi başı gecelik gelir hedefinin 130 dolar olduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen “Anadolu Sohbetleri” programı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Ersoy, turizmin mevcut durumu, kültürel miras çalışmaları, dizi sektörünün küresel etkisi, arkeoloji ve müzecilik yatırımları ile Kültür Yolu Festivalleri’ne ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

TEK MERKEZDE TOPLADIK

Göreve geldiklerinde turizmin kurumsal ve operasyonel olarak dağınık bir yapıya sahip olduğunu belirten Ersoy, farklı kurumların farklı ülkelerde birbirinden kopuk tanıtım çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Bu nedenle Turizm Geliştirme Ajansı’nın (TGA) kurulduğunu ifade eden Ersoy,
“30 Aralık 2018’de TGA’yı kurduk. Bugün 200 ülkeye ulaşan tek merkezli bir tanıtım modelimiz var. Eskiden herkes ayrı ayrı çalışıyordu, artık tek stratejiyle ilerliyoruz”
dedi. Yeni tanıtım modeliyle Türkiye’nin dünyanın en etkili turizm pazarlama altyapılarından birine sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, hedeflerinin artık turist sayısından çok gelir odaklı büyüme olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE’NİN BAŞARISIDIR

Türkiye’nin bugün turizm gelirinde dünya sıralamasında ilk beş ülke arasına girdiğini belirten Ersoy, sürdürülebilir turizm anlayışının da ilk kez bu ölçekte uygulandığını söyledi.
“Bu dönüşüm sadece bizim değil, Türkiye’nin başarısıdır”
ifadelerini kullandı.
Gelir odaklı yeni turizm modeline dikkat çeken Ersoy,
“Türkiye artık ucuz destinasyon algısından çıkıyor. Kişi başı gecelik gelirde hedefimiz 130 dolar. Bu da doğru segmente hitap ederek mümkün”
dedi. Gastronomi, kültür, sağlık ve sanat turizminin bu dönüşümde önemli rol oynadığını belirten Ersoy, İstanbul’un havacılık kapasitesinin stratejik üstünlük sağladığını ve 330’dan fazla noktaya direkt uçuş yapıldığını hatırlattı.

PAPA’NIN ZİYARETİ OLUMLU GEÇTİ

Papa’nın son Türkiye ziyaretine de değinen Ersoy, temasların son derece sıcak ve verimli geçtiğini belirterek,
“Papa’nın mesajları Türkiye’nin barış odaklı yaklaşımıyla örtüştü. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden çok etkilendi. Ziyareti farklı tartışmalara çekmek doğru değil”
dedi.

DİZİ-FİLM SEKTÖRÜNE YENİ TEŞVİK

Türk dizi ve film sektörünün küresel ölçekte ulaştığı başarıya da dikkat çeken Ersoy, artık ölçülebilir katkı esaslı yeni bir teşvik modeline geçileceğini açıkladı.
“Netflix’in en çok izlenen 10 yapımından dördü Türkiye’den. Ancak artık her projede turizm ve tanıtım katkısını ölçmek istiyoruz. Yeni teşvik modeli geliyor”
dedi.

ARTIK MODEL ÜLKEYİZ

Toplantının sonunda genel bir değerlendirme yapan Ersoy,
“Türkiye artık yalnızca hedef ülke değil; modeli örnek alınan, kendi sistemini ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Biz bu dönüşümü kalıcı kılmak için çalışıyoruz”
dedi.

Arkeoloji ve müzecilikte tarihi hamle

  • Arkeoloji ve müzecilik alanında da Türkiye tarihinin en büyük hamlesinin yapıldığını vurgulayan Ersoy, 750’den fazla uzmanın sahada görev yaptığını belirtti. Göbeklitepe, Efes, Perge, Laodikya ve Taş Tepeler gibi bölgelerde yıl boyu kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ersoy, “Türkiye önümüzdeki 10 yılda arkeoloji literatürüne yön veren ülkelerden biri olacak” dedi.

Kültür Yolu Festivalleri 81 ile yayılacak

  • Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri’nin Türkiye’nin en güçlü kültür diplomasisi araçlarından biri haline geldiğini belirtti. Ersoy, “16 ildeyiz. 2025’te 70 ile, 2028’de ise 81 ilimizin tamamına yayılacağız. Dünyanın en büyük kültür festivali ağı Türkiye’de olacak” diye konuştu.

Ödüllerin sahipleri belli oldu

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri’nin bu yılki sahiplerini duyurdu. Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, “Ülkemizin kültür ve sanatını güçlendiren, üretimi ve yaratıcılığı her geçen yıl daha ileriye taşıyan kurumlarımızı desteklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı. 2025 yılı Bakanlık Özel Ödülleri’nin Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Akbank Sanat’a verildiğini belirten Ersoy, “Kültür ve sanat hayatımıza sundukları kıymetli katkılar için kendilerine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’nin kültür birikiminin geleceğe taşınmasında emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.


#Turizm
#Mehmet Nuri Ersoy
#Kültür
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık PPK toplantısı detayları