İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK 2026: Bağ-Kur isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek prim tutarı kaç lira?

Zamdan önce en düşük prim tutarı 8 bin 321 TL, en yüksek prim ise 62 bin 407 TL seviyesindeydi.





Yeni asgari ücretle birlikte en düşük prim tutarı 10 bin 568 TL, en yüksek prim ise 79 bin 264 TL oldu. Bağ-Kur primi en düşük tutarı ise 9 bin 824 TL olarak belirlendi.



