İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK 2026: Bağ-Kur isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek prim tutarı kaç lira?

İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında yeni tutarlar netleşti. 2026 yılı asgari ücretinin bugün yapılan toplantı sonrası açıklanmasıyla birlikte, Bağ-Kur üzerinden isteğe bağlı sigorta primleri için ödenecek tutarlar da ortaya çıktı. Peki 2026 isteğe bağlı sigorta primleri ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük prim tutarı kaç lira? İşte 1 Ocak 2026 sonrasında geçerli olacak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bağ-Kur isteğe bağlı sigorta prim ücreti.
İsteğe bağlı sigorta primleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamnında Bağ-Kur isteğe bağlı sigortalılık primlerine yönelik detaylar netleşti. Primlerini kendi ödemek isteyen kişilerin 2026 yılı için isteğe bağlı sigorta primlerinde alt ve üst sınırlar kesinleşti.
BAĞ-KUR İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ NE KADAR OLDU?
İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyordu. Yeni düzenleme ile asgari ücretin yüzde 32’sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla prim ödenemeyecek.
Zamdan önce en düşük prim tutarı 8 bin 321 TL, en yüksek prim ise 62 bin 407 TL seviyesindeydi.
Yeni asgari ücretle birlikte en düşük prim tutarı 10 bin 568 TL, en yüksek prim ise 79 bin 264 TL oldu. Bağ-Kur primi en düşük tutarı ise 9 bin 824 TL olarak belirlendi.
İsteğe bağlı sigortalılık nedir?
İsteğe bağlı sigorta, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası yönünden sigortalılıklarını kendi istekleriyle devam ettirerek, emeklilik için öngörülen prim ödeme gün sayılarını tamamlamalarına imkan veren bir sigortalılık
türüdür.
5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre isteğe bağlı sigortalı olabilmenin şartları nelerdir?
5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olabilmek için; Türkiye'de ikamet etmek, 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, kendi sigortalılığı nedeniyle tarafına aylık bağlanmamış olmak, 18 yaşı doldurmuş olmak ve isteğe bağlı sigortalı işe giriş bildirgesiyle Kuruma başvurmak şartları aranmaktadır.