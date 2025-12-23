Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? İşte 2026 asgari ücret işveren maliyeti hesaplama

Asgari ücretin işverene maliyeti:

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti hakkında açıklama yapan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı: "Net asgari ücret 22 bin 104 TL 67 kuruş olarak belirlendi. Ancak brüt rakamda toplam 28 bin 75 TL, yani 33 bin 30 TL'ye denk geliyor. Bu durumda işverene yansıyan maliyet de önemli. İmalat sektöründeki işletmeler %5 teşvik alırken, işveren maliyeti 39 bin 223 TL'yi buluyor. Hizmet sektöründe ise %2'lik teşvik söz konusu olup, burada işverene olan maliyet 40 bin 214 TL'ye çıkıyor."







