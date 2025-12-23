Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? İşte 2026 asgari ücret işveren maliyeti hesaplama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleştirilen 3. ve son toplantısında 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı açıklandı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belli olmasının ardından işveren maliyeti de ortaya çıktı. 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücretin işveren maliyeti hakkındaki hesaplama detayları haberimizde.
Son dakika gelişmesiyle birlikte, 2026 yılı asgari ücreti duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın canlı yayında kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücret tutarı net 28 bin 75 lira olarak açıklandı. Bu rakam ile birlikte, asgari ücretin işveren maliyeti de ortaya çıktı. İşte 2026 yılında asgari ücretle çalışacak bir işçinin işverene maliyeti.
ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 TL OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin net olarak 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini açıkladı. İşverene verilen asgari ücret desteği ise 1270 TL'ye çıkarıldı.
Bakan Işıkhan açıklamasında; "2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren kesimleriyle sosyal diyalog zemininde bir araya gelmeye hassasiyet gösterdik. Komisyon çalışmaları neticesinde 2026 yılı asgari ücret miktarı %27 artışla net 28.075 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kayıtlı istihdamımızı ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için Asgari Ücret Desteğinde iyileştirme yapıyoruz. Asgari Ücret Desteğini 2026 yılı itibarıyla 1.270 Türk Lirasına çıkarıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2026 yılı asgari ücreti belli oldu. Asgari ücretin 28 bin 75 TL net ve 33 bin 30 TL brüt olarak duyurulmasıyla birlikte, işveren maliyeti de kesinleşmiş oldu.
Net Asgari Ücret: 28.075 TL
Brüt Asgari Ücret: 33.030 TL
SGK Primleri:
İşveren Payı: %15.75
İşveren İşsizlik Sigorta Primi: %2
İşverene toplam maliyet hesaplaması
İşverenin toplam maliyeti şu şekilde hesaplanabilir:
Brüt Ücret: 33.030 TL
SGK İşveren Payı: Brüt ücretin %15.75'i = 33.030 TL * 0.1575 = 5.202,23 TL
İşsizlik Sigorta Primi İşveren Payı: Brüt ücretin %2'si = 33.030 TL * 0.02 = 660,60 TL
Toplam Maliyet = Brüt Ücret + SGK İşveren Payı + İşsizlik Sigorta Primi
Toplam maliyet = 33.030 TL + 5.202,23 TL + 660,60 TL = 38.892,83 TL
Yani, işverene 38.892,83 TL'lik bir maliyet söz konusu olacaktır.
Asgari ücretin işverene maliyeti:
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti hakkında açıklama yapan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı: "Net asgari ücret 22 bin 104 TL 67 kuruş olarak belirlendi. Ancak brüt rakamda toplam 28 bin 75 TL, yani 33 bin 30 TL'ye denk geliyor. Bu durumda işverene yansıyan maliyet de önemli. İmalat sektöründeki işletmeler %5 teşvik alırken, işveren maliyeti 39 bin 223 TL'yi buluyor. Hizmet sektöründe ise %2'lik teşvik söz konusu olup, burada işverene olan maliyet 40 bin 214 TL'ye çıkıyor."