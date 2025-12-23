Yeni Şafak
Elektrik faturalarında yeni dönemi başlıyor: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

11:0523/12/2025, Salı
Elektrik faturalarını ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi.
Elektrik faturalarını ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Elektrik faturalarında milyonları ilgilendiren yeni bir karar alındı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre; 2025'te 750 kilovatsaat olan serbest tüketici limiti 2026'da 500 kilovatsaat olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir karar daha aldı. Daha önce elektrikte çok tüketene devlet desteğini kaldıran EPDK, şimdi de serbest tüketici limitini düşürdü. Elektrikte serbest tüketici limiti, 2026'da 500 kilovatsaat olarak uygulanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026 için serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak belirlendi. Elektrikte serbest tüketici limiti 2025'te 750 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.

EPDK, lisans sahibi tüzel kişiler ile serbest tüketici tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esasları da belirledi. Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir yıl içinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının, 2026 için yüzde 50 olarak uygulanmasına karar verildi.


