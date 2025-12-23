Yeni Şafak
2026 yılı pasaport ücretleri ne kadar oldu?

2026 yılı pasaport ücretleri ne kadar oldu?

17:2023/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Pasaport ücreti
Pasaport ücreti

Pasaport harç ücretleri, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2026 Pasaport ücretleri belli oldu. 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık ve 3+ yıllık pasaportlar için yeni fiyatlar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte, güncel pasaport ücreti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.

Pasaport ücretleri ne kadar?

  • 6 aya kadar pasaport: 2.956 TL
  • 1 yıllık pasaport: 4.296 TL
  • 2 yıllık pasaport: 7.065 TL
  • 3 yıllık pasaport: 10.065 TL
  • 3 yıldan uzun (10 yıllık): 14.146 TL

Pasaport harcı nasıl ödenir?

Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir.

Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.

Başvuru yapılmaması halinde ödenmiş olan pasaport harç ve defter bedelleri vergi dairesi müdürlüklerinden iade alınabilmektedir.

