KYK burs ücreti 2026 yılında ne kadar olacak? KYK lisans, yüksek lisans, doktora zamlı ücretleri

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün üniversite öğrencilerine sağladığı burs ve krediler için sorular gündemde. 2025 Yılının sona erecek olması ve yeni yılın başlayacak olmasıyla beraber KYK zammı gündeme geldi. KYK bursundan ve KYK kredisinden yararlanan üniversite öğrencileri, KYK burs, kredi zammı 2026 ne kadar olacak? KYK burs, kredi zammı ne zaman yapılacak? sorularını araştırıyor. İşte 2026 KYK lisans, yüksek lisans, doktora zamlı ücretleri.
KYK burs ve kredi ücretleri 2026 Ocak ayı yaklaşırken, milyonlarca öğrencinin yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Mevcutta lisans öğrencilerine 3.000 TL olarak her ay ödenen KYK burs ve kredileri ocak ayından itibaren zamlanacak. Ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerine maddi destek amacıyla verilen KYK burs ve kredi ücretlerinin ne kadar olacağı, yeni yıl öncesi belli olacak. Öğrencilere maddi destek amacıyla verilen KYK burs ve kredi ücretleri her sene sonunda güncelleniyor.
KYK burs ve kredileri için artış müjdesi
Görüşmelerde muhalefetin eleştiri ve sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yüksek öğretim öğrencilerine verilen burs/kredi ücretlerini artırmaya yönelik bir çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine, “Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz” dedi.
KYK BURS, KREDİ MİKTARI 2026'DA NE KADAR OLACAK?
2025-2026 Eğitim yılı için KYK'nın yeni tutarı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.
KYK BURS, KREDİ ZAMMI NE ZAMAN OLACAK?
KYK Burs ve kredileri ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.
KYK BURS VE KREDİLERİ ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHLERİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.