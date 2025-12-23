Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücrette zam oranı belli oldu. Yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanı doğrudan etkiledi. 2026 zam oranının netleşmesinin ardından, yalnızca maaşlar değil birçok sosyal ve finansal kalemde de güncellemeye gidildi. Kıdem tazminatı tabanı yükselirken, işsizlik maaşı, stajyer maaşı, GSS primi ile askerlik ve doğum borçlanması gibi emeklilik için kritik kalemlerde yeni rakamlar geçerli oldu. İşte zam sonrası değişen tüm ödeme ve ücretlerin güncel tablosu...

1 /14 Asgari ücrete yapılan yeni zam oranı belli oldu. Buna göre yeni asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL oldu. Brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 TL olarak belirlendi.





2 /14 Asgari ücrete yapılan zamla birlikte birçok ödeme kalemi güncellendi. Kıdem tazminatı tabanından işsizlik maaşına, GSS priminden askerlik ve doğum borçlanmasına kadar tüm tutarlar değişti.





3 /14 ASKERLİK BORÇLANMASI ARTIYOR

Askerlik borçlanması olarak bilinen prim ödemeleri yılbaşında asgari ücret tutarında artacak ve kanunda yapılan değişiklikle prim miktarları da yüzde 45'e çıkacak.

Mevcutta askerlik borçlanması tutarı asgari brüt ücretin %32’si oranında belirlenmektedir. Yeni yıl itibarıyla askerlik borçlanması asgari brüt ücretin %32 üzerinden değil de %45’i baz alınarak ödenecek.

4 /14 Doğum borçlanmasında ise ödemeler yine asgari brüt ücretin %32’si üzerinden ödenmeye devam edilecek.





5 /14 Asgari ücretle değişecek kalemler ve tutarlar zam öncesi ve zam sonrası olarak şu şekilde yer alıyor: Asgari ücret, zam öncesinde 22.104,67 TL iken zam sonrasında 28.075,00 TL oldu. Asgari brüt ücret, 26.005,50 TL’den 33.030,00 TL’ye yükseldi.





6 /14 KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı tabanı, zam öncesinde 26.005,50 TL, zam sonrasında ise 33.030,00 TL olarak belirlendi.





7 /14 İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı en düşük tutar zamdan önce 10.323,00 TL iken zam sonrası 13.110,21 TL oldu. İşsizlik maaşının en yüksek tutarı 20.646,00 TL’den 26.220,42 TL’ye çıktı.

8 /14 GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Genel Sağlık Sigortası (GSS) aylık primi, zam öncesinde 1.560,00 TL, zam sonrasında 1.981,20 TL olarak hesaplandı.





9 /14 İsteğe bağlı sigorta primi en düşük tutar, 8.321,00 TL’den 10.567,67 TL’ye yükseldi.





10 /14 BAĞ-KUR PRİMİ

Bağkur primi en düşük tutar ise 7.736,00 TL’den 9.824,72 TL’ye çıktı.





11 /14 BES kesintisi, zam öncesinde 780,00 TL iken zam sonrasında 990,60 TL oldu. Ev hizmetlerinde çalışanların aylık primi 8.451,00 TL’den 10.732,77 TL’ye yükseldi.





12 /14 Doğum borçlanması en düşük tutar, 277,00 TL’den 351,79 TL’ye çıktı.







13 /14 Stajyer maaşı ise zam öncesinde 6.631,00 TL iken zam sonrasında 8.421,37 TL oldu.



