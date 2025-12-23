TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ: Torba Yasanın içinde hangi maddeler var, ne zaman Meclis'e gelecek?

Torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile sosyal güvenlikten vergi düzenlemelerine kadar birçok alanda önemli değişiklikler hayata geçirildi. Düzenlemelerin büyük bölümü 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.
Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen kapsamlı düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Sosyal güvenlik sistemi, vergi uygulamaları ve çeşitli kamu düzenlemelerini kapsayan değişiklikler, yeni yıl itibarıyla vatandaşların günlük hayatına doğrudan etki edecek.
VERGİDE DEĞİŞİKLİKLER OLDU
Konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin yüzde 5'i indirilebilecek. Bu hüküm, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına ilişkin verilecek beyannamelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Geçici vergi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin kazançları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilebilecek. Böylece dördüncü geçici vergi dönemi sisteme dahil edilerek bu dönem faaliyet sonuçlarını içeren geçici vergi beyannamesi alınması sağlanacak.
YANLIŞ BEYANA AĞIR CEZA
Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde aradaki farka isabet eden harcın tarh edilmesinde, vergi ziyaı cezası yüzde 25 yerine "bir kat" şeklinde uygulanacak.
EMLAKDA FAHİŞ ARTIŞA FREN
Emlak vergisinde belediyeler istedikleri gibi artış yapamayacak. 2025'te 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak vergi değeri 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek.
BORÇLANMALARA YENİ ORAN
Emeklilik için gün satın almak isteyen sigortalılar yeni yıldan itibaren doğum borçlanması hariç tüm ödemeleri geçerli asgari ücretin yüzde 45 oranında yapabilecek. Böylece Bağ-Kur ihyası ve askerlik borçlanmaları yüzde 45 oranına çıkartılmış oldu. SGK'ya bildirilen brüt maaşlarda da üst sınır artırıldı. Asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak. SGK'den gelir veya aylık alanların, kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, yüzde 25 oranını geçmemek üzere gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecek.