EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA TABLOSU: SSK, Bağkur ve EYT'liye ne kadar zam gelecek, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 yılına sayılı günler kala emekli maaşı zammı SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin ana gündem maddesi haline geldi. TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon farkı sonrası zam oranı büyük ölçüde şekillenirken, nihai artış aralık ayı verisiyle netleşecek. Açıklanan makroekonomik göstergeler ise emekli maaşlarına yapılacak zam beklentilerini yukarı çekti.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2026 Ocak zammında kritik tablo ortaya çıkmaya başladı. TÜİK’in yayımladığı kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık fark netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları için ilk hesaplamalar yapılmaya başlandı.
SON ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez maaşlarında artış yaşıyor. Bu artışlar her 6 ay için ortaya çıkan enflasyon rakamları ile belirleniyor.
Kasım ayı sonu itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon %11,21 olarak gerçekleşti. Kalan 6. ve son veri ise 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve yüzdeler ortaya çıkacak. 5 aylık netleşen emekli zammı kapsamında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.
2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşma, TCMB aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin verdiği yüzde 31,17 ve 6,5 farkın refah payı olarak artışa dahil edilmesi yönündeki tahminler çeşitli senaryoları doğuruyor. Buna göre;
Merkez Bankası anketine göre 6 aylık zam oranı %12,42 olacak.
Yıl sonu beklentilerinin üst bandına göre 6 aylık zam oranı %13,99 olacak
6,5 puanlık fark eklenirse 6 aylık zam oranı %18,92 olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,42 oranında zam alırsa en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak. Yüzde 13,99 oranındaki zamla en düşük emekli maaşı 19.242 TL'ye yükselecek.