Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonundaki ilk seferine çıktı. 17 Ocak-15 Şubat 2026 tarihlerinde cumartesi ve pazar günleri haftada iki gün işleyecek şekilde 10 gidiş-10 geliş olmak üzere 20 sefer planladıklarına dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, talep olması halinde Turistik Tatvan, Tuz ve Karaelmas ekspresleri için de sefer planlamaları yapacaklarını anlattı. İşte TCDD'nin gözde hattındaki yataklı kompartımanlarda bilet fiyatları.

Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiği seferlerde, Ankara-Kars güzergâhında bilet fiyatları 14 Ocak’a kadar iki kişi için 14 bin lira, Kars-Ankara hattında ise 12 bin liradan satışa sunuluyor. 16 Ocak’tan itibaren Ankara’dan hareket edecek seferlerin fiyatı 17 bin liradan, Kars’tan hareket edecek seferlerin fiyatı ise 15 bin liradan başlayacak.

Ekspresin bugün başlayan yeni sezonunda, Ankara-Kars yönünde 27 Şubat 2026'ya kadar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde de 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri sefer düzenleyeceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere 60 sefer gerçekleştireceğiz. 8 konforlu yataklı vagondan ve bir yemek vagonundan oluşan Turistik Doğu Ekspresimiz, tren başına 160 yolcu kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet sunacak. Böylece yeni sezonda 10 bin 800 seyahat tutkununa, Anadolu'nun büyüsünü yeniden yaşatmış olacağız. Ekspresimiz, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars-Ankara yönünde de İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruşlarla yolcularına şehirlerin tarihini, kültürünü ve lezzetlerini tanıma fırsatı verecek. Türkiye'nin doğal ve tarihi mirasını tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."

Turistik Doğu Ekspresi öğrencilere bedava mı?

Uraloğlu, Bakanlık tarafından üniversitelerde düzenlenen U-FEST gençlik festivallerinde kura ile belirlenen öğrencilere, bu yolculuğu ücretsiz hediye ettiklerini dile getirdi. Bugünkü ilk seferde 40, 26 Aralık'taki seferde 40 olmak üzere 80 öğrenciyi Turistik Doğu Ekspresi'nde misafir edeceklerini bildiren Uraloğlu, "Şubattaki son iki trende de 80 öğrencimizle birlikte, sezonda 160 öğrenciye unutulmaz yolculuk imkanı sunmuş olacağız. Onlar için bu sadece bir seyahat değil, Anadolu'nun derin tarihini, demir yollarının köklü mirasını raylar üzerinde keşfetme fırsatı olacak. Yolculukları boyunca demir yollarımızın zengin tarihi hakkında özel bilgiler paylaşılacak, çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıl 17 Ocak-15 Şubat 2026 tarihlerinde cumartesi ve pazar günleri haftada iki gün işleyecek şekilde 10 gidiş-10 geliş olmak üzere 20 sefer planladıklarına dikkati çeken Uraloğlu, talep olması halinde Turistik Tatvan, Tuz ve Karaelmas ekspresleri için de sefer planlamaları yapacaklarını anlattı.







