Bakan Uraloğlu'ndan onlarca öğrenciye müjde: 160 öğrenci Doğu Ekspresi'nden ücretsiz yararlanacak





Bakan Uraloğlu, 1 Mart 2026'ya kadar sürecek seferlerde 160 öğrencinin ücretsiz seyahat edeceğini açıkladı.





Uraloğlu’nun konuşmasından bazı satır başları şöyle:





“Ankara’dan Kars’a uzanan bin 360 kilometrelik bu rota, yolcularına karla kaplı dağların, inşallah önümüzdeki günlerde demiryolumuzun etrafına da kar yağacak, daha da keyiflenmiş olacağız. Yine derin vadilerin, tarihi dokunun ve kültürel zenginliklerin kartpostal tadında manzaralarını bizlere, sizlere inşallah hediye etmiş olacak.





Turistik Doğu Ekspresi sadece bir tren yolculuğu değil, sanki zamanda yolculuğa çıkmış hissi uyandıran nostaljik bir deneyim, bir keşif yolculuğudur.