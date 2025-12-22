Bakan Uraloğlu'ndan onlarca öğrenciye müjde: 160 öğrenci Doğu Ekspresi'nden ücretsiz yararlanacak

Turistik Doğu Ekspresi bugün Ankara'dan yola çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seferlerin 1 Mart 2026'ya kadar süreceğini belirterek, 160 öğrencinin seferlerden ücretsiz yararlanacağını söyledi.
Turistik Doğu Ekspresi, bugün Ankara'dan hareket ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026 Sezonu Uğurlama Töreni’nde konuştu. Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi sadece bir tren yolculuğu değil, sanki zamanda yolculuğa çıkmış hissi uyandıran nostaljik bir deneyim, bir keşif yolculuğudur.” dedi.
Bakan Uraloğlu, 1 Mart 2026'ya kadar sürecek seferlerde 160 öğrencinin ücretsiz seyahat edeceğini açıkladı.
Uraloğlu’nun konuşmasından bazı satır başları şöyle:
“Ankara’dan Kars’a uzanan bin 360 kilometrelik bu rota, yolcularına karla kaplı dağların, inşallah önümüzdeki günlerde demiryolumuzun etrafına da kar yağacak, daha da keyiflenmiş olacağız. Yine derin vadilerin, tarihi dokunun ve kültürel zenginliklerin kartpostal tadında manzaralarını bizlere, sizlere inşallah hediye etmiş olacak.
Turistik Doğu Ekspresi sadece bir tren yolculuğu değil, sanki zamanda yolculuğa çıkmış hissi uyandıran nostaljik bir deneyim, bir keşif yolculuğudur.
Doğu Ekspresi’nin Ankara’dan Kars’a uzanan bin 360 kilometrelik büyülü rotasına ek olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yepyeni bir anlayışla daha konforlu, daha zengin ve daha etkileyici bir deneyim sunmak üzere Turistik Doğu Ekspresi’ni sefere koymuştuk. O günden bu yana Türkiye’mizin eşsiz kültürünü, nefes kesen doğal güzelliklerini ve köklü tarihi mirasını dünyaya tanıtmasının en güzel, en etkileyici araçlarından biri olarak yoluna devam etmektedir.
Özellikle gençler, doğa ve fotoğraf tutkunları ve farklı bir tatil arayışındaki her yaştan yolcuya yüksek kalitede, sıra dışı ve unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor.
2019 yılındaki ilk seferinden bugüne kadar 81 binin üzerinde yolcumuz, bu eşsiz yolculuğu yaşadı, deneyimledi, Anadolu’nun ruhunu keşfetti.
Bugün başlayan yeni sezonunda Ankara-Kars yönünde 27 Şubat 2026 tarihine kadar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, aynı şekilde Kars’tan Ankara yönünde ise 1 Mart 2026 tarihine kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri sefer düzenleyerek Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de yine 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştirmiş olacağız.”