TOKİ konutları peşinat ve ilk taksit ödemesi ne zaman olacak? 500 bin sosyal konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi”nde başvurular 19 Aralık itibariyle tamamlandı. 500 bin konut için ilk kuraların 29 Aralık’ta çekilecek. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. TOKİ ödemeleri sözleşme imzalandıktan sonra başlayacak. Peki TOKİ konutları peşinatları ne zaman ödenecek, TOKİ sosyal konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak? İşte detaylar.
81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği, Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru süreci tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne toplam 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu, geçerli başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin olduğunu duyurdu. Başvuruda bulunan vatandaşlar peşinat ve taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.
TOKİ konutları peşinat ve ilk taksit ödemesi ne zaman olacak?
Peşinat sözleşme imzalama aşamasında ödenecek. TOKİ taksit ödemeleri de sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlayacak.
TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?
TOKİ sosyal konut sözleşme aşaması Şubat 2026’da olacak.
TOKİ ödeme planı nasıl, 1+1 ve 2+1 TOKİ evlerin fiyatları ne kadar?
“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.
İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.