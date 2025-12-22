TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, önceki iki yıl olduğı gibi 1 Ocak 2026 sabahı da Galata Köprüsü'nde "Filistin" yürüyüşü düzenleyeceklerini açıkladı. Milli İrade Platformu tarafından, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Gazze'ye destek gösterisine ilişkin Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Gazze yürüyüşü saat kaçta başlayacak?

"Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz" ve "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" sloganlarıyla 1 Ocak saat 08.30'da yapılacak yürüyüş için ortak çağrı yapıldı.

Bilal Erdoğan, 1 Ocak sabahında çevredeki camilerde sabah namazları kılınıp şehitler için hatim duaları yapılacağını belirterek, daha sonra hep birlikte camilerden Galata Köprüsü'ne doğru yürüneceğini ve yeni yılın ilk sabahında Türkiye'den dünyaya güçlü bir mesaj gideceğini kaydetti.

Türk milletinin olanların farkında olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını, "Türk milleti, Filistin'in yanında, Türk milleti, bu toprakları kolay kazanmadığını biliyor ve bu topraklar üzerinde kimselerin oyunlar oynamasına müsaade etmeyecek. Bunu inşallah haykırmak istiyoruz. Sizlerin aracılığıyla da inşallah 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere." diye tamamladı.

3. kez yapılacak etkinlik Milli İrade Platformu tarafından gerçekleştirilecek. Bilal Erdoğan, "Bu bölgede gerçek barışın tesisi, suçlunun sorumlu tutulması ve bunun ancak İsrail'in savaş tazminatı ödemekle mümkün olacağını düşünüyoruz." dedi. Büyük Gazze Yürüyüşü'ne 4 büyük kulüp de destek verecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan insanlık dramına Galatasaray olarak duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını dile getirdi. Özbek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti için de kendisine destek mahiyetinde kurum görüşümüz olarak da burada yaşanan dramı, burada duyurmada Galatasaray olarak duyurmakta bir görev olarak üstlendik." dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da geçen sene olduğu gibi bu sene de etkinliğe katılacaklarını dile getirip "Sesimizin daha gür çıkması için elimizden gelen ne varsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise "Burada bence Türkiye açısından büyük bir duruş sergileniyor. Bir şekilde bu insanlık suçunun bu çağda artık durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi çok net vermesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları da Filistin'i her konuda destekleyeceklerini duyurup "Cumhurbaşkanımız bunu hep gündemde tutuyor. Camiamız ve diğer camialar 1 Ocak'ta güzel bir ses vererek bunu dünyaya bir kez daha duyuracağız." dedi.



