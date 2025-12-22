İsrail Gazze'de hayatı bitirdi

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de işlediği soykırım, 70 binden fazla insanın ölümüne 170 binden fazla insanın yaralanmasına ve Gazze’nin harap olmasına sebep oldu.
Ateşkesin 10 Ekim’de yürürlüğe girmesine rağmen İsrail saldırıları sürerken, soykırım süreci geride ailelerinin yükünü taşımak zorunda kalan anneleri ve çocukluğunu yaşayamayan küçükleri bıraktı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Enformasyon merkezinin verilerine göre, yaklaşık 22 bin kadın ailenin geçimini sağlayan eşlerini yitirdi ve dul kaldı, 58 bin çocuk annesini, babasını ya da her ikisini birden kaybetti. Bu rakamlar, Gazze'de aile kurumunun ve toplumsal yapının aldığı büyük hasarı ortaya koyuyor. Soykırım sürecinde İsrail saldırılarında iki elini yitiren Nibal el-Hissi, ailesiyle birlikte sığındığı Bureyc Kampı'nda 7 Ekim 2024'te saldırıya uğradı. Top mermisinin isabet ettiği Hissi, iki elini de yitirdi, karaciğeri ve bacağından da yaralandı. İki yaşında bir kız çocuğu annesi olan Hissi, bir annenin ellerinin olmamasının annelikten mahrum olması anlamına geldiğini söyledi. Hissi yaşadıklarını "Bu özgürlüğünün elinden alınması gibi bir şey. Hapiste gibisin. Acıksam yiyemiyorum, susasam içemiyorum. Her anne gibi çocuğumu yedirip içirmek istiyorum" diyerek özetledi. Protez ele sahip olmak istediğini dile getiren Hissi, halihazırda ailesiyle ağır hasarlı bir evde zor şartlarda yaşıyor.
AİLELERİN YÜKÜ ÇOCUKLARIN OMUZUNDA
Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı sakinlerinden 17 yaşındaki Nağam Mişmiş ise işgal ordusunun Kasım 2023’te evlerini hedef alan saldırısında annesi ve babasını kaybederken erkek kardeşi ağır yaralandı ve 3 ay hastanede tedavi gördü. Hâlihazırda bir çadırda 5 kardeşiyle birlikte yaşayan ve onlara anne-babalık yapan Mişmiş, "Savaştan önce durumumuz çok iyiydi. Babam çalışıyordu. Savaşla birlikte hayatımız 180 derece değişti. Artık gelir kaynağımız yok, bize bakan kimse yok" ifadelerini kullandı. Artık kardeşlerine hem annelik hem de babalık yaptığını ifade eden Mişmiş, omuzlarındaki yükün çok büyük olduğunu dile getirdi. Mişmiş, "Savaş öncesinde 15 yaşındaydım şimdi 17 oldum. Benim yaşımdakiler hala oyun oynuyor. Çocukluğumdan mahrum edildim. Ben çocuğum, kardeşlerim de çocuk. Dünya çocukları gibi kardeşlerimle onurlu bir hayat istiyorum" cümlelerini sarf etti.
Sağlığa da savaş açtı
- İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik kuşatmayı sürdürmesi nedeniyle yurtdışında tedavi görmesi gereken 155’i çocuk 1200 hastanın yaşamını yitirdiği bildirildi. Konuya dair El-Cezire’ye açıklamalarda bulunan Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Burş, Gazze’deki hastanelerde sağlık malzemesi ve ilaç stoğunun tükenmekte olduğunu belirterek, “80 bin kadar diyabet hastası, yeterli ilaç ve tedavi malzemesi olmaması nedeniyle şeker komasına giriyor. 5 bin 100 kadar tansiyon hastası ölümcül beyin krizini bekliyor. 45 bin kalp hastası, büyük risk altında ve 24 binden fazla psikolojik sorun yaşayan hasta, hiçbir sağlık desteği alamıyor” dedi. El-Burş, açıklamasında, İsrail’in Gazze’ye karşı sağlık malzemeleri ve ilaç girişini engelleyerek başka bir gizli savaş yürüttüğünü kaydetti.