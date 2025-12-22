İsrail Gazze'de hayatı bitirdi

Ateşkesin 10 Ekim’de yürürlüğe girmesine rağmen İsrail saldırıları sürerken, soykırım süreci geride ailelerinin yükünü taşımak zorunda kalan anneleri ve çocukluğunu yaşayamayan küçükleri bıraktı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Enformasyon merkezinin verilerine göre, yaklaşık 22 bin kadın ailenin geçimini sağlayan eşlerini yitirdi ve dul kaldı, 58 bin çocuk annesini, babasını ya da her ikisini birden kaybetti. Bu rakamlar, Gazze'de aile kurumunun ve toplumsal yapının aldığı büyük hasarı ortaya koyuyor. Soykırım sürecinde İsrail saldırılarında iki elini yitiren Nibal el-Hissi, ailesiyle birlikte sığındığı Bureyc Kampı'nda 7 Ekim 2024'te saldırıya uğradı. Top mermisinin isabet ettiği Hissi, iki elini de yitirdi, karaciğeri ve bacağından da yaralandı. İki yaşında bir kız çocuğu annesi olan Hissi, bir annenin ellerinin olmamasının annelikten mahrum olması anlamına geldiğini söyledi. Hissi yaşadıklarını "Bu özgürlüğünün elinden alınması gibi bir şey. Hapiste gibisin. Acıksam yiyemiyorum, susasam içemiyorum. Her anne gibi çocuğumu yedirip içirmek istiyorum" diyerek özetledi. Protez ele sahip olmak istediğini dile getiren Hissi, halihazırda ailesiyle ağır hasarlı bir evde zor şartlarda yaşıyor.