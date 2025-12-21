Engelsiz Gazze projesinden yeni etkinlik: Kırıklar Gazze için sanata dönüştü

Terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım saldırılarında en az 21 bin sivil vücut uzuvlarını kaybetti. AID, Gazze'de protez seferberliği başlattı. "Engelsiz Gazze" projesi kapsamında çeşitli etkinliklerle Gazze'ye yardımlar oluşturan dernek son olarak İstanbul Üsküdar’da bulunan Vaniköy Camii Kütüphanesi’nde Kintsugi Atölyesi düzenledi. Gerçekleşen etkinlikte Arzu Avşar eğitmenliğinde kırıklar, Gazze için sanata dönüştürüldü.