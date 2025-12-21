Yeni Şafak
Engelsiz Gazze projesinden yeni etkinlik: Kırıklar Gazze için sanata dönüştü

13:0321/12/2025, Pazar
Kırıklar Gazze'ye yardım için onarıldı.
Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) tarafından Gazzelilere protez desteği sağlamak amacıyla başlatılan "Engelsiz Gazze" projesi kapsamında Kintsugi Atölyesi düzenlendi.

Terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım saldırılarında en az 21 bin sivil vücut uzuvlarını kaybetti. AID, Gazze'de protez seferberliği başlattı. "Engelsiz Gazze" projesi kapsamında çeşitli etkinliklerle Gazze'ye yardımlar oluşturan dernek son olarak İstanbul Üsküdar’da bulunan Vaniköy Camii Kütüphanesi’nde Kintsugi Atölyesi düzenledi. Gerçekleşen etkinlikte Arzu Avşar eğitmenliğinde kırıklar, Gazze için sanata dönüştürüldü.


