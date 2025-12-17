Yeni Şafak
Bin 300 ton yardım Gazze kapısında

04:0017/12/2025, الأربعاء
G: 16/12/2025, الثلاثاء
19'uncu İyilik Gemisi.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla derinleşen insani krizi hafifletmek amacıyla Türk Kızılayı tarafından gönderilen 19’uncu İyilik Gemisi, Mısır’ın El Ariş Limanı’na ulaştı.

13 Aralık’ta Mersin Limanı’ndan hareket eden gemi, yaklaşık iki gün süren deniz yolculuğunun ardından bölgeye vardı. Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, gemide ağırlıklı olarak gıda, hijyen, giyim ve barınma malzemelerinden oluşan bin 300 ton temel insani yardım bulunduğunu açıkladı. Küçük, yardım malzemelerinin temininde Kosova halkının da katkı sunduğunu belirtti. Tahliye işlemlerinin ardından yardım malzemeleri, Mısır Kızılayı ile koordinasyon içinde TIR’lara yüklenerek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye sevk edilecek.




#Gazze
#Aktüel
#İnsani Yardım
