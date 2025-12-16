Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi vizeleri bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 6-7 Aralık tarihlerinde uygulanacak AÖF güz dönemi ara sınavları sabah oturumu saat 09.30'da, öğlenden sonraki oturumu ise saat 14.00'te başlayacak. Peki, AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF vize sınav sonuç tarihleri.
AÖF güz dönemi sınavlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınav giriş belgesinin yayımlanmasının ardından sınava girilecek bina, salon, sıra numarası, AÖF sınav tarihi ve saati gibi bilgiler netlik kazandı. Bugün ve yarın gerçekleştirilecek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde uygulanacak.
AÖF sınavları saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılacak.
AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.
AÖF SINAV TAKVİMİ 2026
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilir.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.
AÖF SINAVLARI KAÇ DAKİKA?
Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşmaktadır ve sınav süresi 30 dakikadır.
Sınavın ilk 15 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınav binasına girmesine izin verilmez. Sınavın ilk 30 dakikası sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.