Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sinop’ta kar yağışı etkili oldu: Meteoroloji hava durumu nasıl, Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Sinop’ta kar yağışı etkili oldu: Meteoroloji hava durumu nasıl, Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

13:4316/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sinop’ta üç gündür aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Ayancık ve Türkeli ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü. İl Özel İdaresi ekiplerince bazı köy yollarında kar küreme çalışması yapılırken, jandarma ekiplerince de sürücülere zincir uyarısında bulunuldu. Peki Sinop’ta okullara kar tatili var mı, Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Sinop’un yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza bürünürken, ekipler yolları açık tutmak için aralıksız sahada görev yapıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kış tedbirleri kapsamında Soğuksu mevkii başta olmak üzere kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için yürütülen çalışmalarda 66 iş makinesi ve 150 personel görev alıyor.

Ayancık-Sakız yolunda ise Karayolları’na bağlı 23 iş makinesi ve 84 personel kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kar küreme ve yol açma faaliyetlerini kesintisiz sürdürürken, vatandaşların güvenli ulaşımı öncelik olarak ele alınıyor.

Sinop’ta kar yağışı var mı okullar tatil mi?

Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Sinop’ta okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 17 Aralık Çarşamba günü için kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Sinop’ta okullar tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

15 Aralık 2025 Pazartesi günü Sinop hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 8° C, nem oranı % 78, rüzgar 26km/s ve Yağmurlu olması bekleniyor. Sinop yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 10° C, Yağmurlu olması bekleniyor.


Sinop Bugün, Yarın, Haftalık Hava Durumu Günlük Bilgileri İçin Tıklayın


#Sinop
#kar tatili
#meteoroloji hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ sular ne zaman gelecek? 16 Aralık İSKİ su kesintisi olan ilçeler