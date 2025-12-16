Sinop’un yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza bürünürken, ekipler yolları açık tutmak için aralıksız sahada görev yapıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kış tedbirleri kapsamında Soğuksu mevkii başta olmak üzere kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için yürütülen çalışmalarda 66 iş makinesi ve 150 personel görev alıyor.