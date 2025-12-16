Sinop’ta üç gündür aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Ayancık ve Türkeli ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü. İl Özel İdaresi ekiplerince bazı köy yollarında kar küreme çalışması yapılırken, jandarma ekiplerince de sürücülere zincir uyarısında bulunuldu. Peki Sinop’ta okullara kar tatili var mı, Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?
Sinop’un yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza bürünürken, ekipler yolları açık tutmak için aralıksız sahada görev yapıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kış tedbirleri kapsamında Soğuksu mevkii başta olmak üzere kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için yürütülen çalışmalarda 66 iş makinesi ve 150 personel görev alıyor.
Ayancık-Sakız yolunda ise Karayolları’na bağlı 23 iş makinesi ve 84 personel kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kar küreme ve yol açma faaliyetlerini kesintisiz sürdürürken, vatandaşların güvenli ulaşımı öncelik olarak ele alınıyor.
Sinop’ta kar yağışı var mı okullar tatil mi?
Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Sinop’ta okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 17 Aralık Çarşamba günü için kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Sinop’ta okullar tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
15 Aralık 2025 Pazartesi günü Sinop hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 8° C, nem oranı % 78, rüzgar 26km/s ve Yağmurlu olması bekleniyor. Sinop yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 10° C, Yağmurlu olması bekleniyor.
Sinop Bugün, Yarın, Haftalık Hava Durumu Günlük Bilgileri İçin Tıklayın