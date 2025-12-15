31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi, okullar açık mı? İşte yılbaşı tatil takvimi

Yeni yıl öncesinde 31 Aralık tatil mi, okullar açık mı, yılbaşı tatili kaç gün soruları çalışanlar ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. 2026 yılına girerken takvim netleşmiş durumda.





31 Aralık 2025 tatil mi, okul var mı?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu’nda 31 Aralık için herhangi bir tatil ya da yarım gün hükmü bulunmuyor. Bu nedenle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullarda eğitim öğretim devam edecek, kamu kurumları da normal mesai düzeninde çalışacak.





1 Ocak 2026 resmi tatil mi?

Kanuna göre 1 Ocak yılbaşı tatili kapsamında resmi tatil sayılıyor. 2026’da 1 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Bu tarihte kamu kurumları kapalı olacak, okullarda ise eğitime bir gün ara verilecek.





Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

2026 yılı için yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak günü ile sınırlı olacak. 31 Aralık’ın resmi tatil olmaması ve hafta sonu ile birleşmemesi nedeniyle ek bir tatil imkânı oluşmuyor. Tatil süresi, hafta sonu izni hariç tek gün olarak uygulanacak.





Resmi tatiller kanununda yılbaşı düzenlemesi

Madde 1 - 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 - Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.