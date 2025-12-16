Altın piyasaları uzmanı Candaş Atalay, altının yükselmesinin sebebini uzun bir aradan sonra yeniden para olarak kullanılmaya başlanılması olarak açıkladı. Atalay "Şöyle ki, tüm dünyada, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Avustralya'ya kadar eşzamanlı olarak bir altın alımı görüyoruz. Bunun sebebi de dünya genelinde finansal piyasalara olan güvenin ciddi manada sarsılmış olması." dedi. Atalay sözlerini şöyle sürdürdü: