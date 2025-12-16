Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Sarı metal, Fed'in geçen hafta aldığı faiz kararı sonrası zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvillerinin etkisi ile yükselişe geçmişti. Bugün ise altında bir miktar geri çekilme yaşandı. Dün 4.344 dolardan işlem gören ons altın fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 4.280 dolar seviyesine geriledi. İşte 16 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları.
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği yılın son faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek 3,50-3,75'e aralığına çekti. Altının ons fiyatı Fed’in faiz kararı sonrası bugün 4.280 dolar seviyesine geriledi. Gram altında da düşüş yaşandı. İşte 16 Aralık Salı saat 09:15 itibariyle altın fiyatları.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış 5.880,37 TL
Gram altın satış 5.881,12 TL
Çeyrek altın ne kadar?
9.452,00 TL
9.690,00 TL
Yarım altın ne kadar?
18.899,00 TL
19.374,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatı
37.998,00 TL
38.569,00 TL
Öte yandan ABD Merkez Bankası Fed'in yeni yılda olası bir faiz indirimine gitmesi olasılığı piyasalarda ağırlık kazanmaya başladı. Bazı yatırımcılar ise yeni yılda Fed'den iki kez faiz indirimi bekliyor. Fed'in faiz indirimini destekleyebilecek ABD istihdam verileri bugün açıklanacak. ABD işgücü verilerinin zayıf kalması durumunda bu durum Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını artırarak altını destekleyecek. Ekim ve kasım aylarını kapsayan ABD istihdam raporları, ABD hükümetinin kapanması nedeniyle veri toplanmasının aksaması sonucu bazı ayrıntıları içermeyecek.
Altın piyasaları uzmanı Candaş Atalay, altının yükselmesinin sebebini uzun bir aradan sonra yeniden para olarak kullanılmaya başlanılması olarak açıkladı. Atalay "Şöyle ki, tüm dünyada, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Avustralya'ya kadar eşzamanlı olarak bir altın alımı görüyoruz. Bunun sebebi de dünya genelinde finansal piyasalara olan güvenin ciddi manada sarsılmış olması." dedi. Atalay sözlerini şöyle sürdürdü:
Altın alım pozisyonlarına baktığımız zaman da işlemler sadece yatırım fonları veya merkez bankalarıyla sınırlı değil. Artık tabana da yayılmış durumda. Özellikle mikro yatırımcı dediğimiz küçük yatırımcılar geçtiğimiz yılda göre altın piyasasındaki ağırlığının yüzde 240 arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu noktadan sonra bir düşüş beklemekten ziyade çok daha momentumlu ve volümünü yükselişlere hazırlıklı olmakta fayda var.
Altın fiyatlarında yurt dışı ile Türkiye arasındaki farkın giderek kapandığını belirten Atalay, iç piyasadaki yatırımcıların ocak ayına hazırlanması beklediğini belirten Atalay "Altın hep majör hareketlerini ocak ve ağustos ayında yapmış. Ocak ayında da ben de bir hareket bekliyorum. Ocak ayı için gram/TL'de 7 bin TL, onsta da 4500 dolar denemeleri olabilir" dedi.