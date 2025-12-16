İGDAŞ, Kış Desteği uygulamasını başlattı. Bu uygulama kapsamında aboneler, doğal gaz faturalarını faizsiz ve ek ücret olmadan taksitlendirebilecek ya da ödeme tarihini erteleyebilecek.

Konut aboneleri ise geçmiş dönem borçları ile güncel faturalarını faizsiz ve ek ücret olmadan, 3 ay ertelemeli ve 12 aya kadar taksitlendirme ile ödeyebilecek.