Kış Desteği kapsamında İGDAŞ’ın anlaşma sağladığı bankalar aracılığıyla aboneler, doğalgaz faturalarını 2 ila 6 taksit arasında ödeyebilecek. Peki İGDAŞ doğal gaz fatura taksitlendirme nasıl yapılır, başvurular nasıl ve nereden yapılacak?
İGDAŞ, Kış Desteği uygulamasını başlattı. Bu uygulama kapsamında aboneler, doğal gaz faturalarını faizsiz ve ek ücret olmadan taksitlendirebilecek ya da ödeme tarihini erteleyebilecek.
İGDAŞ FATURA TAKSİTLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Kış Desteği kapsamında İGDAŞ’ın anlaşma sağladığı bankalar aracılığıyla aboneler, doğal gaz faturalarını 2 ila 6 taksit arasında, vade farkı olmaksızın ödeme imkanına sahip olabilecek.
Konut aboneleri ise geçmiş dönem borçları ile güncel faturalarını faizsiz ve ek ücret olmadan, 3 ay ertelemeli ve 12 aya kadar taksitlendirme ile ödeyebilecek.
İGDAŞ KIŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
İGDAŞ’ın “Kış Desteği” kapsamında sunulan taksitlendirme, erteleme kampanyalarına ilişkin ayrıntılı bilgilere ve anlaşmalı bankalar listesine www.igdas.com.tr web sitesi üzerinden ulaşılabilir.