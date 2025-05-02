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Faturalara devlet desteği: Doğalgaz ve elektrik faturası desteği başvuru şartları nelerdir, ne kadar?

Faturalara devlet desteği: Doğalgaz ve elektrik faturası desteği başvuru şartları nelerdir, ne kadar?

17:362/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talimatıyla elektrik ve doğalgaz faturalarındaki düzenleme tamamlandı. 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayan uygulamayla beraber vatandaşlar detayları merak ediyor.</p>
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talimatıyla elektrik ve doğalgaz faturalarındaki düzenleme tamamlandı. 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayan uygulamayla beraber vatandaşlar detayları merak ediyor.

Doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteği dönemi resmen başladı. EPDK ile BOTAŞ, faturalarda devlet desteği uygulamasının şartlarını açıklarken bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, Doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte merak edilenler.

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ NE KADAR?

Elektrik faturaları için destek tutarı aylık 417 kilovatsaat altında kalanlar için (düşük tüketim kademesindekilere) yüzde 60 oranında uygulanıyor.

Fakat yüksek tüketim kademesindeki kullanıcılara ise bu oran yüzde 40.

Doğalgazda ise devlet desteği yüzde 65 oranındadır.

Örnek bir faturada şu ifadeler yer aldı: ''İlgili dönem tüketim bedeli 1.376.44 TL olup, 799,80 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenecek tutar 577 TL'dir.''

FATURALARDA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI


Ntv'de yer alan habere göre; Elektrik fatura desteği sadece konut aboneleri için geçerlidir. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan yerler bu uygulamadan faydalanamıyor.


Öte yandan elektrik faturası devlet desteği 417 kilovatsaati altında kalan ve bu oranı geçen kullanıcılar arasında farklılık gösteriyor.

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