Şivlilik kutlamaları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Bir gelenek olan Şivlilik Konya'da kutlanmaktadır. Regaip Kandili ile bağlantılı olan Şivlilik ile ilgili merak edilenleri derledik. İşte Şivlilik kutlamaları...

ŞİVLİLİK NEDİR?

Konya’da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede ve Regaip Kandili sabahı çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneğidir. Konya’da bu güne “ilk namaz” adı da verilir.

ŞİVLİLİK GELENEĞİ NEDİR?

Regaip Kandili geleneği olarak sadece Konya yöresinde Regaip Kandili'nde kutlanan Şivlilik etkinliği tarihçilerin anlatımı ile şöyledir; "Regaip Kandili günü sabahı, sabah namazından sonra mahalledeki üç ile on beş yaş arasındaki kız erkek çocukları sokak başlarında toplanarak ilk kapıdan başlamak üzere kapıları birer birer çalarak açılmasını beklerler, kapı açılması biraz gecikti mi hep bir ağızdan ve tempo ile şu maniyi söylemeye başlarlar;

'Şivli şivli şişirmiş,

Erken kalkan pişirmiş,

İki çörek bir börek,

Bize namazlık gerek.

Şivlilik...'

Çocukların sesini duyan ev sahibi bayan, elindeki tabak dolusu üzüm veya ne verecekse onunla gelerek kapıyı açar ve sıra ile çocukların avucuna veya ekseriye boyunlarına takmış oldukları keselere birer avuç vermek suretiyle onları sevindirirmiş. Çocuklar bu kapıdan kısmetlerini aldılar mı diğer kapıya topluca koşmaya başlar, öğleye kadar bütün mahalle dolaşılmış olur.

"Üç aylar, çocuklarımızın minik minik elleriyle sabah namazından sonra şivlilik toplamasıyla başlar. Bu, hem o çocukları sevindirmenin hem de bu mübarek ayların ailecek sevinçle karşılandığının göstergesidir. Çocuklara şefkat, merhamet ve paylaşma duygusu, bu kültürle aşılanıyor. Hediyeleşme ve karşılıklı yapılan paylaşımlar, dinimizin değerlerini öğretmede öncü bir role sahip." denmiştir.eş yakan aileler sabaha kadar ateşin etrafında etkinlik düzenler.

2026 ŞİVLİLİK KUTLAMALARI NE ZAMAN?

Üç aylaгın başlangıcı, Konya’da “şivlilik” denilen biг âdetle kutlanıyoг. “Şivlilik” kelimesinin kökeni tam olaгak bilinmese de en güçlü tahmin, yöгesel dilde “şivlilik”in, “kandil” anlamına geldiği yönünde. Şivlilik geleneği, aynı zamanda mübarek Regaib Kandili'ne de bir gün kala gerçekleşmektedir. Regaib Kandili, 2026’da 25 Aralık 2025 Perşembe gününe denk geliyoг.







