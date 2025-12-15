Yeni Şafak
AÖL sınav giriş belgesi 2025-2026: Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınavları ne zaman? İşte tarihler ve detaylar

20:5215/12/2025, Pazartesi
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarına ilişkin takvimi netleştirdi. Aralık ayında üç oturum halinde yapılacak AÖL sınavları öncesinde sınav giriş belgeleri 15 Aralık 2025’te erişime açılacak. Adaylar, sınav yeri ve oturum bilgilerini MEB’in resmi sistemleri üzerinden sorgulayabilecek.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için sınav süreci resmen başlıyor. AÖL sınav giriş belgesi, AÖL sınav yerleri ve 2025-2026 AÖL sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) duyurusu doğrultusunda belli oldu. Türkiye genelinde uygulanacak sınavlar, Aralık ayında yüz yüze gerçekleştirilecek.


AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MEB takvimine göre Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Adaylar, öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.


AÖL sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem AÖL sınavları üç oturum halinde düzenlenecek. İlk ve ikinci oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi günü, üçüncü oturum ise 21 Aralık 2025 Pazar günü yapılacak. Sınavlar Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak ve her oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacak.


Sınav uygulaması ve giriş şartları

AÖL sınavlarında her ders için 10 sorudan oluşan, dört seçenekli çoktan seçmeli testler uygulanacak. Adayların sınava girebilmesi için fotoğraflı sınav giriş belgesi ile T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi veya geçerli pasaport bulundurması zorunlu olacak. Belgeleri yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.


Soru kitapçıkları ve sonuç takvimi

Sınavda yöneltilen sorular ve cevap anahtarları 24 Aralık 2025 tarihinde MEB ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitelerinde yayımlanacak. AÖL sınav sonuçları ise 20 Ocak 2026’dan itibaren adayların erişimine açılacak.

