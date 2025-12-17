72 ilaç daha geri ödeme listesinde: Artık SGK karşılayacak

SGK'dan ilaç müjdesi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK kapsamında sağlık hizmetlerine erişimin daha da genişletildiğini duyurdu. Işıkhan, romatolojik hastalıklardan diyabete, kanserden MS’e kadar birçok alanda kullanılan toplam 72 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 72 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.
Işıkhan, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.
Geri ödeme listesine alınan ilaçlar
Bakan Işıkhan,
"Bu kapsamda, 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69'u yerli üretim 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim"
ifadelerini kullandı.
