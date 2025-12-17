Hurda teşviki yasası ve sıfır araç ÖTV indirimi için bekleyiş sürüyor. 2026 yılı yaklaşırken hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi yeniden gündemde. MHP’li milletvekillerinin Meclis’e sunduğu teklif ve TESK’in çağrılarıyla gözler TBMM’ye çevrilirken, hükümetin alternatif olarak devreye aldığı “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” da yoğun ilgi görüyor. 16 yaş ve üzeri aracı olanlar “eskiyi getir, yeniyi götür” kampanyasından yararlanabilecek. Peki, hurda teşviki yasasında son durum ne, ne zaman çıkacak? 2026 yılında hurda araç ÖTV indirimi çıkacak mı? İşte detaylar.
Hurda yasası 2026 yılı yaklaşırken TBMM'de takip edilen husus olmaya devam ediliyor. Hurda Teşviki 2025 ve sıfır araç ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar için İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı fırsatı sunuldu.
Hurda teşviki yasası ile düşük faizli kredi gündemde
Program kapsamında üç ve üzeri çocuğu olan aileler, uzun vadeli ödeme planları ve sıfır faizli veya düşük faizli krediler ile yerli otomobil sahibi olabilecek. Düzenleme, Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçların ortalama yaşının 14,5’e ulaşması nedeniyle trafikteki güvenliği artırmayı ve emisyonu düşürmeyi de hedefliyor.
16 yaş ve üzeri aracını yenilemek isteyenler için fırsat
Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyen milyonlar, 2025 yılı için hazırlanan hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi paketini merakla bekliyor. Özellikle 16 yaş ve üzeri aracını yenilemek isteyenler ve geniş aileler için geliştirilen “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”, otomobil alımını hem kolaylaştıracak hem de ekonomik fırsatlar sunacak.
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı Nedir?
Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuklu ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında katkı sağlanacak.
Şartlar Neler Olacak?
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor.
Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor.
Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.
2026 yılında hurda araç ÖTV indirimi çıkacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışmalarını tamamlamasıyla, düzenlemenin 2026 yılı başında başvuru süreçlerinin netleşmesi bekleniyor. Hem çevre hem de otomotiv sektörü için kritik öneme sahip bu teşvik, araç sahipleri ve dar gelirli aileler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
TESK'TEN OTOMOBİLLER İÇİN 'HURDA TEŞVİKİ YASASI' TALEBİ!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevrenin korunması ve insanların daha konforlu araçlara binebilmeleri için "Hurda Teşvik Yasası"nın yeniden çıkarılmasını istedi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, en son 2018'de uygulanan "Hurda Teşvik Kanunu" ile 16 yaş ve üzeri araçların teşvik kapsamına alındığını ve yaklaşık 7,7 milyon aracın teşvikten yararlandırıldığını kaydetti.