SGK dökümünde bu 3 harf bulunanlar dikkat! Emekli maaşınızı faiziyle geri ödemekle karşı karşıya kalabilirsiniz

SGK hizmet dökümünde yer alan belirli harfler, emekliliğin tehlikeye girmesi anlamına gelebilir. Özellikle "K", "Ş", "S" gibi harfler, sigortalı kişinin prim ödemesinde ya da sigorta türlerinde yaşanan usulsüzlükleri işaret edebilir. Bu durumlar, hem emeklilik maaşının hesaplanmasında aksamalara yol açabilir hem de emekliliğin iptal edilmesi gibi sonuçlara yol açabilir. SGK'nın başlattığı bu incelemeler, sahte sigorta prim ödemeleri ve çakışmaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Çalışanlar ve emekliler, prim ödemelerinde dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılıyor ve bu tür durumların tespiti halinde ciddi yaptırımların uygulanabileceği belirtiliyor.