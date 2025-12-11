Yeni Şafak
AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM 11 ARALIK: Benzin, mazot indirim yada zam var mı? İşte güncel rakamlar

21:3611/12/2025, Perşembe
11 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Benzin ve motorin fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen sabit kaldı. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları.

11 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim yapılmadı. Son dönemdeki döviz kuru hareketleri ve Brent petrol fiyatlarının dalgalanmasına rağmen, benzine ve motorine yönelik bir fiyat değişikliği haberi bulunmuyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle sürekli değişiklik gösteriyor ve bu durum sürücüler tarafından dikkatle takip ediliyor.

Benzin ve motorin fiyatları İstanbul'da sabit

İstanbul'da, Avrupa Yakası'nda 1 litre benzin fiyatı 54,44 TL olarak belirlenirken, motorin litre fiyatı 55,10 TL seviyesinde kaldı. Anadolu Yakası'nda ise benzin fiyatı 54,29 TL, motorin fiyatı ise 54,95 TL olarak görülüyor. LPG fiyatları ise Avrupa Yakası'nda 28,51 TL, Anadolu Yakası'nda ise 27,88 TL olarak uygulanmaya devam ediyor.

Ankara ve İzmir'deki fiyatlar da değişmedi

Başkent Ankara'da benzin litre fiyatı 55,29 TL, motorin litre fiyatı ise 56,13 TL. İzmir'de ise benzin litre fiyatı 55,64 TL, motorin litre fiyat

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde temel etkenler arasında uluslararası Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve Türkiye'deki vergi düzenlemeleri (ÖTV ve KDV) bulunuyor. Bu faktörlerin birleşimi, günlük olarak pompa fiyatlarını etkiliyor ve vatandaşların cebini doğrudan etkiliyor. Son dönemde fiyatlar sabit kalsa da, bu durum uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre değişebilir.

