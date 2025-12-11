AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM 11 ARALIK: Benzin, mazot indirim yada zam var mı? İşte güncel rakamlar

11 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim yapılmadı. Son dönemdeki döviz kuru hareketleri ve Brent petrol fiyatlarının dalgalanmasına rağmen, benzine ve motorine yönelik bir fiyat değişikliği haberi bulunmuyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle sürekli değişiklik gösteriyor ve bu durum sürücüler tarafından dikkatle takip ediliyor.