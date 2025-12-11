İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 11 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 5 Aralık Cuma İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 11 Aralık 2025 barajların doluluk oranları…

İstanbul baraj doluluk oranları açıklanan İSKİ verileri ile her gün güncelleniyor. Son dönemde barajlardaki genel doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İşte 11 Aralık tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI İSKİ verilerine göre 11 Aralık Perşembe günü itibariyle genel doluluk oranı % 17,95 olarak duyuruldu. İşte İSKİ baraj sistemindeki güncel durum ve barajlara göre doluluk oranları:















