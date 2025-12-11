7200 gün emeklilik için prim yıl şartları açıklandı: EYT'den sonra yeni emeklilik yasası müjdelendi

Bağ-Kur sigortalılarını yakından ilgilendiren prim indirimi konusu, yeniden gündemin ön sıralarına taşındı. Sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler yapılması beklenirken, Bağ-Kur’lular için daha avantajlı prim koşullarını içeren bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, prim indirimiyle ilgili tasarının yakın zamanda TBMM'ye sunulması planlanıyor. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde hem prim ödeme yükü hafifleyecek hem de emeklilik için gereken gün sayısı bazı kesimler için düşürülebilecek. Gözler şimdi detayların netleşmesinde.