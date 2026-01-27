Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kuralar çekiliyor. TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Kilis’te inşa edilecek bin 170 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura töreni düzenlendi. Kura çekilişi ile Kilis’teki bin 170 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.