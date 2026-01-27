Yeni Şafak
Kilis TOKİ konut başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek? Para iadesi tarihi belli oldu mu?

14:5627/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
TOKİ tarafından '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Kilis’te inşa edilecek konutlar için kura çekilişi gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle Kilis’teki bin 170 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Kentte çekilen kura sonrasında, Kilis’te TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak? sorusuna yanıt aranıyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kuralar çekiliyor. TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Kilis’te inşa edilecek bin 170 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura töreni düzenlendi. Kura çekilişi ile Kilis’teki bin 170 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi.

Kilis TOKİ konut kura sonrası para iadesi ne zaman yapılır? Başvuru ücretleri geri yatacak mı?

“500 Bin Sosyal Konut Projesinde” kurada hak sahibi olamayan vatandaşlarımız başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor.

e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için;

1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın.

2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.

3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir.

Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında banka şubeleri ve ATM’ler aracılığıyla geri alınabiliyor.

