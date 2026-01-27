TOKİ arsa kura çekilişi, vatandaşların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. “İlk Evim Arsa” projesi kapsamında yapılan arsa belirleme kuraları TOKİ tarafından etap etap gerçekleştiriliyor. Kura sonuçları açıklandıkça hak sahipleri büyük bir heyecanla isimlerini sorgularken, arsalarına kavuşacakları günü de merakla bekliyor. Devam eden kura çekilişleri, birçok kişi için ev sahibi olma hayaline giden yolda önemli bir fırsat olarak görülüyor. İşte TOKİ arsa kuraları çekiliş sonuçları isim listesi.

12 /24 ŞANLIURFA VİRANŞEHİR ARSA BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

13 /24 ELAZIĞ KARAKOÇAN ARSA BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ

23 /24 ELAZIĞ KARAKOÇAN ARSA BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN