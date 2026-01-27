Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kütahya TOKİ kurası ne zaman çekiliyor? 3 bin 592 Kütahya TOKİ konutları kura takvimi

Kütahya TOKİ kurası ne zaman çekiliyor? 3 bin 592 Kütahya TOKİ konutları kura takvimi

10:2727/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri Türkiye genelinde il il sürerken, Kütahya için açıklanması beklenen kura tarihi vatandaşların gündeminde ilk sıralara yerleşti. Kentte 3 bin 592 konut inşa edilecek olması nedeniyle yoğun başvuru yapılırken, hak sahibi olmak isteyen binlerce kişi gözünü TOKİ kura takvimi ve resmi duyurulara çevirdi.

TOKİ kura çekilişi gündemdeki yerini korurken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Kütahya ve ilçelerinde yapılacak toplam 3 bin 592 konut için başvuru yapan binlerce kişi, kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını ve sonuçların nasıl açıklanacağını merak ediyor.

TOKİ Kütahya kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Kütahya için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kütahya'da 3 bin 592 konut inşa edilecek. Kütahya için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Kütahya TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Kütahya TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Kütahya kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Kütahya'da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

KÜTAHYA MERKEZ 1174

SEYİTÖMER 47

ALTINTAŞ 200

ASLANAPA 96

ÇAVDARHİSAR 70

DOMANİÇ 70

ÇUKURCA 47

DUMLUPINAR 47

EMET 96

GEDİZ 200

ESKİGEDİZ 47

GÖKLER 47

YENİKENT 47

HİSARCIK 63

PAZARLAR 70

SİMAV 250

AKDAĞ 47

ÇİTGÖL 47

DEMİRCİ 47

KUŞU 47

NAŞA 47

ŞAPHANE 70

TAVŞANLI 575

KURUÇAY 47

TEPECİK 47

TUNÇBİİLEK 47

Kütahya'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Kütahya'da fiyatlar şu şekilde:

Kütahya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Kütahya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Kütahya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

#Kütahya
#TOKİ
#Kütahya TOKİ Kura Çekilişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bu yıl ne zaman başlayacak 2026? Diyanet takvimine göre Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi