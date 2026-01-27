TOKİ Kocaeli kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Kocaeli için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli'de 10 bin 340 konut inşa edilecek. Kocaeli için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.



