TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekimleri hız kazandı. Hak sahiplerini belirleyecek çekilişler sürerken, Kocaeli merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 10 bin 340 TOKİ konutları için gerçekleştirilecek kura da yoğun ilgi görüyor. Başvuruda bulunan binlerce kişi, TOKİ’den gelecek kura tarihleri ve takvim duyurularını yakından takip ediyor.
TOKİ Kocaeli kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Kocaeli için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli'de 10 bin 340 konut inşa edilecek. Kocaeli için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Kocaeli TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Kocaeli TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Kocaeli kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
TOKİ Kocaeli kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
Kocaeli'de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
KOCAELİ MERKEZ (BAŞİSKELE,İZMİT, KARTEPE) 4800
ÇAYIROVA 500
DERİNCE 90
DİLOVASI 1750
GEBZE 2000
KÖRFEZ 1200 sosyal konut inşa edilecek.
TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ'den konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşme imzalama süreci kura çekiminden kısa süre sonra başlayacak. Proje genelinde ilk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.