TOKİ Kocaeli kura çekilişi ne zaman, duyuru geldi mi? 500 bin TOKİ Kocaeli kura çekimi tarih açıklandı mı?

10:4127/01/2026, Salı
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekimleri hız kazandı. Hak sahiplerini belirleyecek çekilişler sürerken, Kocaeli merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 10 bin 340 TOKİ konutları için gerçekleştirilecek kura da yoğun ilgi görüyor. Başvuruda bulunan binlerce kişi, TOKİ’den gelecek kura tarihleri ve takvim duyurularını yakından takip ediyor.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli’de yapılacak 10 bin 340 konut için geri sayım başladı. Türkiye genelinde kura çekimleri sürerken, başvuru yapan vatandaşlar Hatay etabına odaklandı. TOKİ Kocaeli kura çekilişi ne zaman, duyuru geldi mi? 500 bin TOKİ Kocaeli kura çekimi tarih açıklandı mı?

TOKİ Kocaeli kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Kocaeli için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli'de 10 bin 340 konut inşa edilecek. Kocaeli için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.


Kocaeli TOKİ kura çekiliş tarihi için tıklayın

Kocaeli TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Kocaeli TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Kocaeli kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

TOKİ Kocaeli kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

TOKİ Kocaeli kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kocaeli'de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

KOCAELİ MERKEZ (BAŞİSKELE,İZMİT, KARTEPE) 4800

ÇAYIROVA 500

DERİNCE 90

DİLOVASI 1750

GEBZE 2000

KÖRFEZ 1200 sosyal konut inşa edilecek.

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ'den konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşme imzalama süreci kura çekiminden kısa süre sonra başlayacak. Proje genelinde ilk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

