İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak: İşte 27 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi programı

10:0427/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
BEDAŞ elektrik kesintisi

İstanbul’da 27 Ocak Salı günü, şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde farklı bölgelerde sürdürülecek çalışmalar nedeniyle çok sayıda ilçe ve mahallede belirli saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı bölgelerde kesintilerin süresinin 9 saate kadar uzayabileceği bildirildi. İşte planlı elektrik kesintisi İstanbul 27 Ocak BEDAŞ kesinti programı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 27 Ocak Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir başta olmak üzere birçok ilçede sabah saatlerinden itibaren elektrik verilemeyecek. Bazı bölgelerde kesintilerin 9 saate kadar sürebileceği belirtildi. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

