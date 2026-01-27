Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 27 Ocak Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir başta olmak üzere birçok ilçede sabah saatlerinden itibaren elektrik verilemeyecek. Bazı bölgelerde kesintilerin 9 saate kadar sürebileceği belirtildi. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?