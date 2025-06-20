Türk savunma sanayiinin gururu KAAN savaş uçağı, 5. nesil teknolojisiyle dünya sahnesinde yerini almaya hazırlanıyor. Çift motorlu tasarımı, düşük radar görünürlüğü, süper seyir yeteneği ve yerli aviyonik sistemleriyle dikkat çeken KAAN, Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16’larını emekliye ayırarak gökyüzünde yeni bir çağ başlatacak. Türkiye’nin bu projeyle birlikte beşinci nesil jet üreten sayılı ülkelerden biri haline gelmesi planlanıyor. Peki KAAN ne zaman seri üretime geçecek? KAAN'ın teknik özellikleri neler? İşte detaylar...
Kaan savaş uçağı ne zaman seri üretime geçecek, üretim süreci başladı mı, 2025’te ilk teslimat yapılacak mı? Milli muharip uçakta son durum ve takvim belli oldu.
Kaan seri üretime ne zaman geçecek?
Kaan için seri üretim hazırlıkları tamamlandı. Ancak tam anlamıyla seri üretim süreci 2026 yılı itibarıyla başlayacak. 2025 ise ön üretim ve test yılı olarak planlandı.
2025’te teslimat olacak mı?
Hayır. 2025 yılı, test uçaklarının üretileceği bir dönem olacak. Bu kapsamda üç adet Kaan prototipi üretilecek ve uçuş testlerinde kullanılacak. Görev amaçlı ilk teslimatlar 2028'de başlayacak.
Milli Muharip uçağı KAAN'ın önemi nedir?
Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından KAAN projesi, hava kuvvetlerinin modernleşmesi için ana hedef haline geldi. 2030’lu yıllardan itibaren KAAN’ın envantere girmesi ve F-16’ların yerini alması bekleniyor. Bu geçiş süreciyle birlikte Türkiye, beşinci nesil savaş uçağına sahip ülkeler listesine girecek.
Milli Muharip Uçağı KAAN’ın Teknik Özellikleri
KAAN, beşinci nesil çok rollü bir savaş uçağı olarak hem hava-hava hem de hava-yer görevlerini yerine getirecek şekilde tasarlandı. Süpersonik hızda hassas vuruş yapabilen uçak, düşük radar izi, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle dikkat çekiyor. Yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücüne sahip olacak. Aynı zamanda İHA ve SİHA’lara komuta edebilme yeteneğiyle klasik avcı jetlerinden farklılaşıyor.
Uçağın gövdesi dört ana bölümden oluşuyor: ön kokpit, orta gövde, kanatlar ve kuyruk. Hafif ve dayanıklı malzemelerle üretildi. 7050 ve 77450 serisi alüminyum alaşımlar, titanyum parçalar ve kompozit kaplamalar kullanıldı. İlk üretim aşamasında F110-GE-129 motorlarıyla uçacak; bu motorlar artyakıcıyla birlikte 29.400 pound-kuvvet itki sağlıyor.
KAAN’ın uzunluğu 21 metre, kanat açıklığı 14 metre ve servis tavanı 17.000 metre. Maksimum hızı ise 1,8 Mach. ASELSAN tarafından geliştirilen AESA radar, elektro-optik hedefleme sistemi TOYGUN, kızılötesi arama ve takip sensörü KARAT, ve pilot için TULGAR kaska monteli gösterge sistemi gibi ileri teknolojilerle donatıldı.
Kaan ilk uçuşunu ne zaman yaptı?
Kaan ilk uçuşunu 21 Şubat 2024’te gerçekleştirdi.
13 dakika süren ilk test uçuşunda 2.000 feet irtifaya çıkan uçak, 230 knot hızla güvenli şekilde iniş yaptı.
KAAN'ın motoru kim tarafından üretiliyor?
KAAN’ın ilk prototiplerinde General Electric üretimi F110-GE-129 turbofan motorları kullanılıyor. Bu motorlar, F-16’larda da kullanılan güvenilir bir teknoloji sunuyor. Ancak Türkiye, KAAN’ı tamamen yerli bir platform haline getirmek için Özgün Motor Geliştirme Projesi’ni yürütüyor.
Yerli Motor Geliştirme: TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve TRMotor, süper seyir yeteneğine sahip bir turbofan motor geliştirmek için çalışıyor. Ukrayna ile de işbirliği yapıldığı biliniyor. Yerli motorun 2028’de prototip uçuşlarda kullanılması, 2030’da ise envantere giren uçaklarda yer alması hedefleniyor.
Motorun Özellikleri: Yerli motor, itki vektörleme (thrust vectoring) ve düşük termal iz gibi 5. nesil gereksinimlerini karşılayacak. Bu, KAAN’ın hem manevra kabiliyetini artıracak hem de ısı güdümlü füzelere karşı korunmasını sağlayacak.
Temel Kotil, motor hariç KAAN’ın neredeyse tüm bileşenlerinin yerli olduğunu ve 2028’de motorun da yerlileşeceğini vurguladı.
Türk Hava Kuvvetleri Kaan’ı ne zaman kullanacak?
Türk Hava Kuvvetleri’nin Kaan'ı kullanmaya başlaması planlanan yıl: 2028.
İlk etapta 20 adet Kaan teslim edilecek, 2035’e kadar bu sayının 100’ü aşması hedefleniyor.
Kaan hangi mühimmatlarla uyumlu?
Kaan, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen MAM-C, SOM, Bozdoğan, Gökdoğan gibi yerli mühimmatlarla tam uyumlu çalışacak. Ayrıca dış yük taşıma kapasitesi 10 tonun üzerine çıkabilecek.