Bugün yağmur var mı sorusu, 27 Ocak Salı günü hava durumu raporu ile yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı yaptı. Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu’da yer yer kuvvetli sağanak beklenirken, iç ve doğu kesimlerde kar, buzlanma ve sis öngörülüyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. İşte 27 Ocak 2026 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Karla karışık yağmur uyarısı
İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Iğdır, Ağrı ve çevrelerinde kar yağışı etkili olacak. Yağışların Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.
RÜZGAR
Genellikle güneyli,Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, G. antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji'den 24 il için sarı kodlu uyarı
Ülke genelinde gelecek hafta şiddetli soğuklar bekleniyor. Soğuklar gelene kadar ise sıcaklıklar yüksek seyredecek.
Yurdun büyük bölümünde şiddetli yağışlar yaşanacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Uşak, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
Bugün Hava Nasıl Olacak?
İstanbul'da lodos sert esecek, yağış bekleniyor, hava14 derece.
Ankara'da akşam saatlerinde yağmur bekleniyor, hava 12 derece.
İzmir ve Antalya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Dolu ve hortum tehlikesi var.
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 17°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu
DENİZLİ 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş hariç) yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 16°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 6°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu
SİVAS -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DÜZCE 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -10°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -15°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -7°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu