Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 26 Ocak Pazartesi maç programı

Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor’un konuğu olacak. Sakaryaspor ile Bodrumspor Trendyol 1. Lig’de üç puan için mücadele edecek. İspanya La Liga, İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, Portekiz Liga ve Suudi Arabistan Pro Lig’inde de bugün kritik maçlar oynanacak. İşte 26 Ocak Pazartesi maç programı.

2 /5 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15:00 Eyüpspor - Beşiktaş TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok 20:00 Eyüpspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

3 /5 20:00 Sakaryaspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 20:30 Al Nassr - Al Taawon Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

4 /5 22:30 Ceuta - Leonesa İspanya La Liga 2 S Sport Plus 22:45 Verona - Udinese İtalya Serie A S Sport 2