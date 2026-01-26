Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Yemek Tarifleri
AK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden?

AK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden?

17:0126/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti'ye katılan belediye başkanları
AK Parti'ye katılan belediye başkanları

AK Parti’ye katılımlar sürüyor. Yerel seçimlerde farklı partilerden belediye başkanı seçilen başkanlar, AK Parti’ye katılmaya devam ediyor. 4 yeni belediye başkanı daha AK Parti kadrolarına katıldı. İşte AK Parti’ye geçen belediyeler ve başkanları.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan toplantıda, partisine katılanlara rozet taktı. İşte AK Parti'ye katılan belediye başkanları.

AK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden?

  • AK Parti'ye geçen isimler Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın (Yeniden Refah Partisi)
  • Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut (Yeniden Refah Partisi)
  • Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut (CHP)
  • Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül (CHP)
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
#AK Parti
#Ak Partiye Katılan Belediyeler
#Yeniden Refah Partisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden?