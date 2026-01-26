AK Parti'ye katılan belediye başkanları
AK Parti’ye katılımlar sürüyor. Yerel seçimlerde farklı partilerden belediye başkanı seçilen başkanlar, AK Parti’ye katılmaya devam ediyor. 4 yeni belediye başkanı daha AK Parti kadrolarına katıldı. İşte AK Parti’ye geçen belediyeler ve başkanları.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan toplantıda, partisine katılanlara rozet taktı. İşte AK Parti'ye katılan belediye başkanları.
AK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden?
- AK Parti'ye geçen isimler Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın (Yeniden Refah Partisi)
- Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut (Yeniden Refah Partisi)
- Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut (CHP)
- Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül (CHP)
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
