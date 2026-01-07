Geçtiğimiz aylarda milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılımların olduğu AK Parti, yeni isimleri bünyesine katmaya devam ediyor. AK Parti’ye geçecek milletvekillerinin rozetlerini, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında bizzat taktı. Bugüne kadar AK Parti’ye, katılan milletvekili sayısını 14'e yükseldi. AK Parti'nin 275 milletvekili bulunuyor. Peki AK Parti'ye katılan milletvekilleri kim? Hangi ilin ve hangi partinin milletvekili AK Parti’ye geçti?
14 Mayıs 2023’te CHP listelerinde yer alarak milletvekili seçilen üç isim bugünkü grup toplantısında AK Parti’ye katıldı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 275'e yükselmiş oldu.
AK Parti'ye katılan milletvekilleri kim?
CHP'den Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi'nden İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'yle yollarını ayıran İrfan Karatutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini takmasıyla birlikte AK Parti'ye geçti.
Gelecek Partisi kurucuları arasında yer alan İsa Mesih Şahin, Gelecek Partisi’nden 19 Temmuz 2025’te Selim Temurci ile birlikte istifa etmişti. Şahin “Büyük umutlarla kurduğumuz Gelecek Partisi’nin içinde olduğu mevcut durumun Türkiye için yeni bir gelecek tasavvuru inşa etmesi artık imkânsız hale gelmiştir” diyerek istifalarını açıklamıştı.
Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ise 5 Ocak’ta DEVA Partisi’nden istifa ettiğini ve AK Parti’ye katılacağını açıklamıştı.
AK Parti’ye geçen isimlerden olan Hasan Ufuk Çakır, “AK Parti’ye geçmemi millet istedi. Seçim bölgem Mersin’deki hemşehrilerim istifamın ardından beni bağırlarına bastı. Bana kendilerine hizmet etmem için AK Parti’ye katılmam gerektiğini telkin ettiler. Kayıtsız kalamadık.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yapacağı konuşmanın ardından, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılan İsa Mesih Şahin, Hasan Ufuk Çakır ve İrfan Karatutlu’ya rozetlerini taktı. Katılım töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyenlere açıktır. Bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola devam edeceğiz."
AK Parti’ye, yılın ilk grup toplantısıyla birlikte katılan milletvekili sayısını 14 oldu. İYİ Parti’den Kürşad Zorlu, Ahmet Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Nebi Hatipoğlu, Mehmet Selim Ensarioğlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş olmak üzere yedi; Gelecek Partisi’nden Mustafa Nedim Yamalı, Serap Özbudun Yazıcı, Hasan Ekici, İsa Mesih Şahin olmak üzere dört; Yeniden Refah Partisi’nden Suat Pamukçu, DEVA Partisi’nden İrfan Karatutlu, CHP’den Hasan Ufuk Çakır olmak üzere birer milletvekili AK Parti’ye katıldı.