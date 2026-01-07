Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yapacağı konuşmanın ardından, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılan İsa Mesih Şahin, Hasan Ufuk Çakır ve İrfan Karatutlu’ya rozetlerini taktı. Katılım töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyenlere açıktır. Bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola devam edeceğiz."