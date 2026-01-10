Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa tebriği

21:0210/01/2026, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Erdoğan, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

