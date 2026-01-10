Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Erdoğan, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." dedi.
Ayrıntılar Geliyor...
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan