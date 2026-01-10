Galatasaraylılar kaybedilen kupa sonrası o ismi topa tuttu: "Takıma ihanet etti"

Turkcell Süper Kupa final karşılaşmasında Galatasaray rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Kaybedilen maçın ardından sarı-kırmızılı sporseverler, teknik direktör Okan Buruk'u kadro tercihlerinden dolayı sert eleştirilerde bulundu.

Sosyal medyada kaleci Günay Güvenç tercihini beğenmeyen Galatasaraylı taraftarlar, yenilen iki golde de tecrübeli file bekçisini hatalı buldu.

Sezon başından itibaren Uğurcan Çakır'ı ilk 11'de oynatan Buruk, eleştirilerin odak noktası oldu. Bazı taraftarlar, Okan Buruk'un bu tercihi nedeniyle Galatasaray'a ihanet ettiğini belirtti.