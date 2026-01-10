Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylılar kaybedilen kupa sonrası o ismi topa tuttu: "Takıma ihanet etti"

Galatasaraylılar kaybedilen kupa sonrası o ismi topa tuttu: "Takıma ihanet etti"

20:4710/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe'ye karşı kaybedilen kupa sonrası teknik direktör Okan Buruk'a tepki var.
Fenerbahçe'ye karşı kaybedilen kupa sonrası teknik direktör Okan Buruk'a tepki var.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Kaybedilen maçın ardından sarı-kırmızılı sporseverler, teknik direktörleri Okan Buruk'u kadro tercihlerinden dolayı sert eleştirirken, yıldız ismi topa tuttu.

Turkcell Süper Kupa final karşılaşmasında Galatasaray rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Kaybedilen maçın ardından sarı-kırmızılı sporseverler, teknik direktör Okan Buruk'u kadro tercihlerinden dolayı sert eleştirilerde bulundu.


Sosyal medyada kaleci Günay Güvenç tercihini beğenmeyen Galatasaraylı taraftarlar, yenilen iki golde de tecrübeli file bekçisini hatalı buldu.


Sezon başından itibaren Uğurcan Çakır'ı ilk 11'de oynatan Buruk, eleştirilerin odak noktası oldu. Bazı taraftarlar, Okan Buruk'un bu tercihi nedeniyle Galatasaray'a ihanet ettiğini belirtti.


İşte Okan Buruk ve Günay Güvenç hakkında yapılan sert yorumlar;




#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Günay Güvenç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Malatya kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?