Galatasaraylı taraftarlar ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik

Galatsaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu ile sarı kırmızılı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray maçı öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu zeminine indi ve atmosferi inceledi.
Galatasaraylı taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'nun sahaya çıkışı sonrasında küfürlü tezahüratlarda bulundu.
Kerem Aktürkoğlu sloganların ardından elleri cebinde stadyum zemininde bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Fenerbahçeli taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'na ise destek oldu.
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a karşı ikinci kez mücadele edecek. Milli oyuncu, ligde oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılara karşı forma giymişti.