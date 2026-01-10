Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı taraftarlar ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik

Galatasaraylı taraftarlar ile Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik

18:4510/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Galatsaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu ile sarı kırmızılı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.&nbsp;</p>
Galatsaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu ile sarı kırmızılı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Galatsaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu ile sarı kırmızılı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray maçı öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu zeminine indi ve atmosferi inceledi.

Galatasaraylı taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'nun sahaya çıkışı sonrasında küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu sloganların ardından elleri cebinde stadyum zemininde bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Fenerbahçeli taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'na ise destek oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a karşı ikinci kez mücadele edecek. Milli oyuncu, ligde oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılara karşı forma giymişti.

#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Malatya kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?