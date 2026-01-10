Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Kupa finalinde tepki çeken anlar: Büyük saygısızlık

Süper Kupa finalinde tepki çeken anlar: Büyük saygısızlık

18:5910/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Süper Kupa finali öncesinde yapılan saygı duruşu, tribünlerde yaşanan bir olayla gündem oldu. Hayatını kaybeden Galatasaray’ın eski milli futbolcusu Gökmen Özdenak için düzenlenen anma sırasında sarı-lacivertli tribünlerden gelen ıslıklar sosyal medyada tepki çekti.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Dev mücadelede tribünler tamamen dolarken, maç öncesi seremonide yaşananlar dikkati çekti.

Karşılaşma öncesinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray’ın eski milli futbolcusu Gökmen Özdenak için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Seremoni sırasında tribünlerin büyük bölümü sessizliğe bürünürken, sarı-lacivertli tribünlerden yükselen ıslık ve yuhalama sesleri dikkat çekti.

Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, vefat eden bir spor insanı için yapılan saygı duruşunun protesto edilmesini eleştirerek durumu “büyük saygısızlık” olarak değerlendirdi.

#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Malatya kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?