Süper Kupa finalinde tepki çeken anlar: Büyük saygısızlık

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Süper Kupa finali öncesinde yapılan saygı duruşu, tribünlerde yaşanan bir olayla gündem oldu. Hayatını kaybeden Galatasaray’ın eski milli futbolcusu Gökmen Özdenak için düzenlenen anma sırasında sarı-lacivertli tribünlerden gelen ıslıklar sosyal medyada tepki çekti.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Dev mücadelede tribünler tamamen dolarken, maç öncesi seremonide yaşananlar dikkati çekti.
Karşılaşma öncesinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray’ın eski milli futbolcusu Gökmen Özdenak için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.
Seremoni sırasında tribünlerin büyük bölümü sessizliğe bürünürken, sarı-lacivertli tribünlerden yükselen ıslık ve yuhalama sesleri dikkat çekti.
Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, vefat eden bir spor insanı için yapılan saygı duruşunun protesto edilmesini eleştirerek durumu “büyük saygısızlık” olarak değerlendirdi.