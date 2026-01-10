Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Kupa finalinde henüz 4. dakikada penaltı tartışması: Halil Umut Meler devam dedi!

Süper Kupa finalinde henüz 4. dakikada penaltı tartışması: Halil Umut Meler devam dedi!

19:0410/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçelilerin penaltı beklediği pozisyon
Fenerbahçelilerin penaltı beklediği pozisyon

Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren Süper Kupa finalinde ilk düdükle birlikte tansiyon yükseldi. Maçın 4. dakikasında Galatasaray ceza sahası içindeki karambolde Abdülkerim Bardakcı’nın vurduğu top takım arkadaşı Lemina’nın eline çarptı. Fenerbahçeli oyuncuların "penaltı" itirazlarına rağmen hakem Halil Umut Meler oyunu sürdürdü. Peki Lemina’nın pozisyonu penaltı mı? İşte eski hakemlerin yorumları…

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşıyor. Maçın 4. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim ceza sahası içinde topa vurdu ve takım arkadaşı Lemina'nın eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda devam kararı verdi. Fenerbahçelilerin ise penaltı itirazları oldu. İşte eski hakemlerin bu pozisyon için yorumları…

LEMİNA’NIN EL POZİSYONU PENALTI MI?

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde;

Serdar AKÇER:
Kendi takım arkadaşının uzaklaştırmak için vurduğu top Galatasaraylı oyuncunun eline geliyor. Kendi takım arkadaşından beklemeyen şekilde gelen top olduğundan elle oynama ihlali olmaz. Devam.
Deniz Ateş BİTNEL:
Takım arkadaşı tarafından kaleden uzaklaştırılan top , oyuncunun eline temas ederse ihlal olmaz , penaltı olmaz oyun devam eder!!! Lemina’nın eline temas eden top için devam kararı doğru!!!



#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Halil Umut Meler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Malatya kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?