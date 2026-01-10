Fenerbahçelilerin penaltı beklediği pozisyon
Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren Süper Kupa finalinde ilk düdükle birlikte tansiyon yükseldi. Maçın 4. dakikasında Galatasaray ceza sahası içindeki karambolde Abdülkerim Bardakcı’nın vurduğu top takım arkadaşı Lemina’nın eline çarptı. Fenerbahçeli oyuncuların "penaltı" itirazlarına rağmen hakem Halil Umut Meler oyunu sürdürdü. Peki Lemina’nın pozisyonu penaltı mı? İşte eski hakemlerin yorumları…
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşıyor. Maçın 4. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim ceza sahası içinde topa vurdu ve takım arkadaşı Lemina'nın eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda devam kararı verdi. Fenerbahçelilerin ise penaltı itirazları oldu. İşte eski hakemlerin bu pozisyon için yorumları…
LEMİNA’NIN EL POZİSYONU PENALTI MI?
LEMİNA’NIN EL POZİSYONU PENALTI MI?
Eski hakemlerin yorumları şu şekilde;
Serdar AKÇER:
Kendi takım arkadaşının uzaklaştırmak için vurduğu top Galatasaraylı oyuncunun eline geliyor. Kendi takım arkadaşından beklemeyen şekilde gelen top olduğundan elle oynama ihlali olmaz. Devam.
Deniz Ateş BİTNEL:
Takım arkadaşı tarafından kaleden uzaklaştırılan top , oyuncunun eline temas ederse ihlal olmaz , penaltı olmaz oyun devam eder!!! Lemina’nın eline temas eden top için devam kararı doğru!!!
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Halil Umut Meler